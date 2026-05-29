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Gol Caracol  / Duras palabras de DT de rival de Colombia en Mundial 2026; "no se gana antes de empezar el torneo"

Duras palabras de DT de rival de Colombia en Mundial 2026; "no se gana antes de empezar el torneo"

A pocos días para que ruede la pelota en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, varios hacen su análisis de lo que puede suceder en cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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AFP

El Mundial 2026 se vivirá del 11 de junio al 19 de julio. Razón por la que los entrenadores, jugadores, hinchas y demás, palpitan con fuerza su inicio. Prueba de ello es que cada vez se conocen más opiniones y análisis de lo que puede suceder en la cita orbital. Así lo hizo Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, que concedió una entrevista al 'Larguero' y respondió sobre el favoritismo de los 'lusos' para coronarse campeones.

"Hay una barrera psicológica que solo aparece cuando estás en el torneo, te tienes que sentir capacitado para ganar el Mundial y eso solo empieza cuando tienes una generación que ya han ganado el torneo. Ahí está la diferencia con selecciones como Francia, España, Brasil o Argentina. Tenemos unos grandes jugadores y muy comprometidos, si se nos pone la etiqueta de candidata pues la aceptamos con humildad y con mucho orgullo", afirmó de entrada.

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Pero no fue lo único, pues también se refirió a sus 26 victorias, siete empates y cinco derrotas que ha firmado al frente del conjunto portugués. "Los números son importantes porque en una selección como Portugal hay mucha exigencia e ilusión alrededor. Lo que se tiene que valorar de puertas hacia dentro es el compromiso. No podría estar más encantado con todo aquello que se siente y que se ha vivido de puertas hacia dentro y en el vestuario", añadió.

De igual manera, no se guardó ni un solo elogio para Cristiano Ronaldo, máxima figura del equipo. "Es un icono. Lo que ha hecho en el fútbol es muy marcante y lo será por años. Es nuestro capitán, tiene la competitividad y la exigencia que tienen el resto de jugadores. Ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos. El capitán para nosotros es muy importante, tiene una incidencia esencial y esperemos que pueda ser una experiencia única", puntualizó.

La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
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AFP

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Recordemos que Portugal comparte el grupo K junto con la Selección Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Su debut será el 17 de junio, a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), frente a RD Congo, pero antes afrontará un par de partidos preparatorios. El sábado 6 de junio, chocará con Chile y, para terminar con su preparación, enfrentará a Nigeria, el 10 del mismo mes. "Ya sabes que no se gana antes de empezar el torneo", dijo con los pies en la tierra.

"España y Argentina perdieron el primer partido y luego ganaron el Mundial. Esa reacción, como te rehaces, como creces, como te aíslas, eso es lo que hace que una selección se haga campeona. Nadie en el mundo te puede decir cual es la mejor selección preparada para un Mundial tan complejo como este. Todas las predicciones que se puedan hacer están muy alejadas de la realidad porque hay muchos aspectos nuevos como la altitud o los horarios", sentenció.

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