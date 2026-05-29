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Gol Caracol  / Atención, Colombia; leyenda del fútbol europeo le tiró responsabilidad a Portugal

Atención, Colombia; leyenda del fútbol europeo le tiró responsabilidad a Portugal

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, comparte grupo con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y desde el 'viejo continente' la perfilaron como favorita.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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Selección Portugal
La Selección Portugal es una de las candidatas para el Mundial 2026.
Foto: AFP

Faltan pocos días para que ruede el balón en el Mundial 2026, certamen orbital que reunirá por primera vez a 48 equipos participantes; todos con el mismo objetivo: levantar el trofeo de campeón. En medio de las apuestas por la selección que reinaría en Estados Unidos, México y Canadá hay una en particular que se lleva todas las miradas y que es rival de Colombia en el grupo K: la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Una leyenda del fútbol mundial y campeón con Italia en Alemania 2006 afirmó que el combinado de las 'quinas' es serio candidato en la cita orbital que tiene como fecha de inicio el próximo 11 de junio.

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"Veo a tres (equipos) como favoritos: Francia, España y Portugal. Creo que Francia tiene cosas que la diferencian del resto, y luego podría haber alguna sorpresa, como siempre", esas fueron las palabras de Andrea Pirlo, exfigura de la 'azurra', en charla con el medio 'Marca' de España y que replican en la web del diario 'O Jogo'

El mítico volante complementó su argumento con respecto a Portugal, afirmando que llevan varios años jugando juntos y se conocen muy bien. Pirlo agregó que no es sólo Cristiano Ronaldo, el combinado lusitano tiene a futbolistas de 'quilates' en cada posición.

La Selección Portugal es una de las candidatas para el Mundial 2026.
La Selección Portugal es una de las candidatas para el Mundial 2026.
Foto: AFP

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"Veo a la selección portuguesa como una seria candidata porque cuenta con muchos jugadores de calidad. Antes eran un equipo muy joven e inexperto, pero llevan jugando juntos varios años y creo que todos tienen experiencia en grandes equipos. Y este podría ser su Mundial", concluyó.

Recordemos que la Selección Colombia y Portugal se enfrentarán el próximo sábado 27 de junio, en partido por la última jornada del grupo K. El juego se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

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La lista de Portugal para el Mundial 2026:

Arqueros: Diogo Costa (Porto, Portugal), José Sá (Wolverhampton, Inglaterra), Rui Silva (Sporting, Portugal) y Ricardo Velho (Genclerbirligi, Turquía) -uno de los arqueros saldrá de la lista-.

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United, Inglaterra), Matheus Nunes (Manchester City, Inglaterra), Nélson Semedo (Fenerbahce, Turquía), Joao Cancelo (Barcelona, España), Nuno Mendes (PSG, Francia), Goncalo Inácio (Sporting, Portugal), Renato Veiga (Villarreal, España), Rúben Dias (Manchester City, Inglaterra) y Tomás Araújo (Benfica, Portugal).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al-Hilal, Arabia Saudita), Samú Costa (Mallorca, España), Joao Neves (PSG, Francia), Vitinha (PSG, Francia), Bruno Fernandes (Manchester United, Inglaterra) y Bernardo Silva (Manchester City, Inglaterra)

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Delanteros: João Félix (Al-Nassr, Arabia Saudita), Francisco Trincao (Sporting, Portugal), Francisco Conceicao (Juventus, Italia), Pedro Neto (Chelsea, Inglaterra), Rafael Leao (Milan, Italia), Goncalo Guedes (Real Sociedad, España), Goncalo Ramos (PSG, Francia) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Arabia Saudita).

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