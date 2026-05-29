Jhon Arias y un nivel que impacta en Palmeiras antes de llegar a Selección Colombia; "fue crucial"

Jhon Arias volvió a tener una gran noche 'copera' con Palmeiras. El extremo chocoano se fue de doblete, en lo que fue la goleada 4-1 del 'verdao' sobre Junior de Barranquilla el jueves anterior; el número 11 llega imparable a la Selección Colombia que se alista para el Mundial 2026.

La presentación de Arias Andrade en el campo de juego del Allianz Parque fue extraordinaria, ya que no sólo se reportó en el marcador con goles, sino que también generó desequilibrio por la banda; su gran socio fue el argentino Flaco López.

Por supuesto su desempeño con Palmeiras en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores no pasó desapercibida, y en los medios deportivos de la nación de la samba, no dudaron en concederle palabras de elogio.

¿Qué dijeron en la prensa de Brasil sobre Jhon Arias?

Jhon Arias festeja gol con Palmeiras en la Copa Libertadores frente a Junior. Foto: AFP

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En ese orden de ideas, en la página web del medio 'Globo Esporte' realizaron el reporte de las calificaciones de los jugadores del 'verdao' tras el juego contra Junior, y con respecto al jugador colombiano escribieron lo siguiente: "Más allá de los dos goles, fue una actuación crucial que dejó un buen recuerdo en la afición del Palmeiras antes del Mundial. Participó activamente en el ataque".

Dicho tabloide le otorgó un 8.5 a Jhon Arias por su actuación en el Allianz Parque, de Sao Paulo, en el compromiso del grupo F, misma calificación que le brindaron los populares 'torcedores' del Palmeiras.

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El exfutbolista de Wolverhampton y 'crack' de la Selección Colombia fue uno de los mejores puntuados junto a Flaco López, quien lo asistió en sus dos anotaciones. Hay precisar que los goles de Jhon Adolfo llegaron a los minutos 5 y 44, respectivamente.

En lo que va de la Copa Libertadores 2026, Arias ha logrado inflar las redes contrarias en tres ocasiones; todos se los marcó al Junior de Barranquilla. Además, hay que adicionarle una asistencia.

Palmeiras avanzó a los octavos de final

Finalmente, el 'verdao' terminó con 11 puntos en el grupo F, a dos del líder de la zona, Cerro Porteño, que venció 2-0 al Sporting Cristal.

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El elenco peruano culminó en el tercer lugar con 6 puntos y disputará los 'play-offs' de acceso a octavos de la Copa Sudamericana, mientras que el Junior finalizó colista con 4 unidades.

Ahora, el chocoano está listo para brillar con la 'tricolor' en la Copa del Mundo, próxima a comenzar en Estados Unidos, México y Canadá.