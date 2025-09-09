Publicidad

Se filtró el enojo de Lorenzo con jugadores de Colombia frente a Venezuela, fue claro y directo

Tras el histórico triunfo 3-6 de la Selección Colombia sobre Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, se habló del regaño que hubo en el vestuario de la 'tricolor', en el entretiempo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:53 p. m.
Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia - Foto:
AFP