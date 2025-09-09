Publicidad

LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
James Rodríguez; "en la Selección Colombia con esas fieras arriba se me hace más fácil"

Parte de victoria dio James Rodríguez después de la goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela, en Maturín. El '10' de nuestro país elogió a sus compañeros en ofensiva y dijo que "el equipo tiene hambre".

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:23 p. m.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia
FCF