James Rodríguez; "en la Selección Colombia con esas fieras arriba se me hace más fácil"

Tal y como ha pasado en todo el proceso de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia tiene como líder natural a James Rodríguez, quien ha marcado toda una historia en el fútbol de nuestro país. Ahora, con el triunfo 6-3 sobre Venezuela, el cucuteño sumó una nueva gesta al encabezar la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, en la abultada victoria contra los 'patriotas', el cucuteño y actual jugador del León mexicano volvió a destacarse y participó en dos de los tantos de los nuestros en el estadio de Maturín.

"Siete asistencias ya, eso es bueno también, es bueno como líder y como grande que ya somos dentro del fútbol. Feliz por eso, yo quiero que todos sigan, los que hemos hecho historia, yo creo que un líder tiene que ser un ejemplo bueno, ayudar, desde que asumió Néstor (Lorenzo) he estado dispuesto, se nos da más fácil jugar porque nos conocemos, feliz por este grupo, este equipo se merece solamente cosas buenas", destacó Rodríguez Rubio, en la rueda de prensa posterior al compromiso de la fecha 18.

Los espacios que dejó Venezuela

"Es verdad que en el segundo tiempo se me hizo mucho más fácil, siempre digo que con toda esa gente que tengo al lado se me hace mucho más fácil, ellos saben que mi punto fuerte es dar pases, arriba tengo todas esas fieras, por lo que se me hace mucho más fácil, nos conocemos desde hace ya un tiempo, con gente buena al lado es más fácil también".

"Es claro que en los últimos años Colombia ha sido fuerte, más desde el 2011, aunque también hemos pasado por lo que están pasando ustedes. Hace cuatro años no fuimos al Mundial, así que fuerza. Del lado de Colombia, este grupo siempre tiene hambre, intento guiarlos para que puedan siempre poder ganar, falta mucho y este grupo tiene cosas buenas. Estos 9 meses que faltan, podemos soñar con mas cosas grandes".