Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Bolivia 1-1 Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Bolivia 1-1 Colombia

Las dirigidas por Angelo Marsiglia no pudieron mantener el puntaje perfecto en la Liga de Naciones femenina, pero sigue vivo el sueño de clasificar al Mundial 2027.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad