Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Bolivia 1-1 Colombia

La Liga de Naciones femenina volvió a tener acción. El nuevo formato de Conmebol, que permitirá definir las clasificadas al Mundial 2027, entró en su tercera jornada. Este viernes 28 de noviembre, la Selección Colombia visitó a Bolivia, en el estadio Hernando Siles, y no pasó del empate. Fue 1-1, con goles de Sonia Turihuano, para las locales, y Gabriela Rodríguez, en la visita.

Cabe recordar que siempre hay un equipo que descansa y en esta ocasión el turno fue para Argentina. Y es que como Brasil es sede de la próxima cita orbital y ya tiene el cupo asegurado, no disputa el campeonato, por lo que solo nueve selecciones participan de la Liga de Naciones femenina. Eso hace que ocho escuadras tengan acción y una no lo haga por jornada.

De hecho, en la fecha 4, la Selección Colombia descansará. Por eso, el encuentro frente a la 'verde' fue el último del año. Ahora, se enfocará en el 2026, donde afrontarán las fechas 5, 6 y 7 en el mes de abril. Allí, las rivales serán Venezuela (viernes 10) y Chile (martes 14), con la 'tricolor' oficiando de local, y Argentina (sábado 18), en condición de visitante.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras la fecha 3

Posición Selección PJ DG PTS 1 Colombia 3 4 7 2 Chile 3 3 4 3 Argentina 2 2 4 4 Venezuela 2 1 4 5 Ecuador 2 3 3 6 Perú 2 -1 3 7 Uruguay 1 0 1 8 Bolivia 3 -9 1 9 Paraguay 2 -3 0

Resultados de la fecha 3 de la Liga de Naciones femenina

Perú 3-1 Chile

Bolivia 1-1 Colombia

Paraguay vs. Uruguay (por jugar)

Ecuador vs. Venezuela (por jugar)

Así será la fecha 4 de la Liga de Naciones femenina

Uruguay vs. Ecuador

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

¿Por qué la Selección Colombia no jugará en la jornada 4 de la Liga de Naciones femenina?

Teniendo en cuenta que Brasil no está disputando este certamen porque será sede del Mundial 2027, a jugarse entre el 24 de junio y el 25 de julio de ese año, solo hay nueve selecciones conformando el torneo. Razón por la que un equipo debe descansar por jornada y a la Selección Colombia femenina le corresponde en la fecha 4.