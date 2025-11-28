Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Bolivia 1-1 Colombia

Publicidad
La Liga de Naciones femenina volvió a tener acción. El nuevo formato de Conmebol, que permitirá definir las clasificadas al Mundial 2027, entró en su tercera jornada. Este viernes 28 de noviembre, la Selección Colombia visitó a Bolivia, en el estadio Hernando Siles, y no pasó del empate. Fue 1-1, con goles de Sonia Turihuano, para las locales, y Gabriela Rodríguez, en la visita.
Cabe recordar que siempre hay un equipo que descansa y en esta ocasión el turno fue para Argentina. Y es que como Brasil es sede de la próxima cita orbital y ya tiene el cupo asegurado, no disputa el campeonato, por lo que solo nueve selecciones participan de la Liga de Naciones femenina. Eso hace que ocho escuadras tengan acción y una no lo haga por jornada.
De hecho, en la fecha 4, la Selección Colombia descansará. Por eso, el encuentro frente a la 'verde' fue el último del año. Ahora, se enfocará en el 2026, donde afrontarán las fechas 5, 6 y 7 en el mes de abril. Allí, las rivales serán Venezuela (viernes 10) y Chile (martes 14), con la 'tricolor' oficiando de local, y Argentina (sábado 18), en condición de visitante.
|Posición
|Selección
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Colombia
|3
|4
|7
|2
|Chile
|3
|3
|4
|3
|Argentina
|2
|2
|4
|4
|Venezuela
|2
|1
|4
|5
|Ecuador
|2
|3
|3
|6
|Perú
|2
|-1
|3
|7
|Uruguay
|1
|0
|1
|8
|Bolivia
|3
|-9
|1
|9
|Paraguay
|2
|-3
|0
