Selección Colombia femenina vs. Ecuador; hora y dónde ver EN VIVO el duelo, por Liga de Naciones

Este martes 28 de octubre, la Selección Colombia femenina se enfrentará a Ecuador por el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones, que da cupo en la Copa del Mundo 2027.

Cabe destacar que el combinado ‘tricolor’ viene de vencer por 4-1 a Perú, en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver a la Selección Colombia vs. Ecuador, en la Liga de Naciones femenina?

El martes 28 de octubre, las dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán a las ecuatorianas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda jornada del certamen continental.

Este compromiso tiene presupuestado disputarse a las 6:00 p.m. (hora colombiana), que contará con la presencia de la paraguaya Zulma Quiñones, como jueza central; estando acompañada de Nadia Weiler (asistente), Liz Fleitas (asistente 2), Angelina Rodas (cuarta árbitra), José Méndez (VAR), Nancy Fernández (AVAR), Barbra Bastias (asesor internacional) y Ricardo Casas (quality manager).



Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones. afp.

Publicidad

El encuentro se podrá ver en DITU, Gol Caracol y www.golcaracol.com , la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.

Toda la previa, el partido y las reacciones posteriores a este compromiso se encontrarán en dichas plataformas.

