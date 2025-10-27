Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs. Ecuador; hora y dónde ver EN VIVO el duelo, por Liga de Naciones

Selección Colombia femenina vs. Ecuador; hora y dónde ver EN VIVO el duelo, por Liga de Naciones

Este martes, el combinado 'tricolor' vuelve a salir a la acción, con Linda Caicedo y 'compañía' como principales protagonistas. El juego tendrá transmisión de DITU y Gol Caracol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadoras de la Selección Colombia femenina festejando triunfo en la Liga de Naciones.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina festejando triunfo en la Liga de Naciones.
Foto: X de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad