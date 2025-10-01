Selección Colombia vs. Noruega; hora y por dónde ver EN VIVO a la 'tricolor', en el Mundial Sub-20

Este jueves 2 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 volverá a la acción en la Copa del Mundo, que actualmente se está realizando en territorio chileno.

Y es que, después de una lúcida primera aparición en el torneo estelar, ahora los dirigidos por César Torres se enfrentan a una Noruega, que viene de vencer a Nigeria, por la zona.

De esta manera, el primero y segundo del grupo F se medirán ‘mano a mano’ para buscar sellar su clasificación a las fases finales de la Copa del Mundo Sub-20.

Selección Colombia Mundial Sub-20 - Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Y EXCLUSIVA Colombia vs. Noruega, en el Mundial Sub-20?

Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del grupo F, está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana).

Publicidad

No obstante, la previa se podrá vivir en Caracol Televisión desde las 2:30 p.m., con conceptos de los mejores, análisis de la ‘tricolor’ y mucho más, en lo que será la antesala del partido.

El encuentro tendrá la transmisión exclusiva de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com, la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.



¡A revalidar lo hecho contra Arabia Saudita!

El encuentro frente a los árabes, más allá de dejar sensaciones positivas y un 'triunfazo' que de a poco encamina la clasificación a las finales; sí que es cierto que también hubo varias cosas no tan buenas que el equipo colombiano mostró en campo.

Jugadores de la Selección Colombia en su debut en el Mundial Sub-20, donde jugó contra Arabia Saudita Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Evidentemente, y teniendo en cuenta que todavía hay mucho margen de mejora, se espera que la 'tricolor' muestre una cara diferente contra Noruega, con mejor ataque y volumen ofensivo; pero, de igual manera, un equipo más sólido desde lo defensivo. Con Arabia Saudita se vio a una 'tricolor' vulnerable en la parte de atrás.

Es por eso que, para el duelo de este jueves, se espera una mejora de la Selección Colombia Sub-20, que de ganar casi que aseguraría su presencia en las finales de la Copa del Mundo.