Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Noruega; hora y por dónde ver EN VIVO a la 'tricolor', en el Mundial Sub-20

Selección Colombia vs. Noruega; hora y por dónde ver EN VIVO a la 'tricolor', en el Mundial Sub-20

Tras la primera salida en el certamen mundialista, ahora los 'cafeteros' se centran en Noruega. Este encuentro tendrá la transmisión de Gol Caracol, www.golcaracol.com y ditu.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20
Selección Colombia Sub-20 en Mundial Sub-20 - Foto:
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad