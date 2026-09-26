Sintia Cabezas igualó para Colombia vs. Italia: su gol en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia enfrentó este sábado a Italia en el césped de juego del estadio Miejski LKS, en Lodz, en partido por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20. Sintia Cabezas, quien ingresó para la parte complementaria, le entregó el empate a la 'amarilla'.

La futbolista del Olympique de Marsella de Francia se animó con un remate desde la lateral, cruzado, para vencer a la golera de las italianas y decretar el 1-1, a los 60 minutos.