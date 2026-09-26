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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Sintia Cabezas igualó para Colombia vs. Italia: su gol en el Mundial Femenino Sub-20

Sintia Cabezas igualó para Colombia vs. Italia: su gol en el Mundial Femenino Sub-20

La lateral de la Selección Colombia remató desde afuera para vencer a la golera de Italia, en partido por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20. ¡Así fue el gol de Sintia Cabezas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Sintia Cabezas, lateral de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Sintia Cabezas, lateral de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia enfrentó este sábado a Italia en el césped de juego del estadio Miejski LKS, en Lodz, en partido por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20. Sintia Cabezas, quien ingresó para la parte complementaria, le entregó el empate a la 'amarilla'.

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La futbolista del Olympique de Marsella de Francia se animó con un remate desde la lateral, cruzado, para vencer a la golera de las italianas y decretar el 1-1, a los 60 minutos.

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