A qué hora juega HOY Colombia vs. México en partido preparatorio y dónde ver EN VIVO por TV

Comienza un nuevo ciclo en la Selección Colombia ya sin una de sus máximas figuras: James Rodríguez. Este sábado, la 'tricolor' tendrá un duro reto contra México, en partido correspondiente a la fecha FIFA de septiembre - octubre.

Por supuesto que este vibrante compromiso entre 'cafeteros' y 'aztecas' lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en este enlace, y, además, en el canal de Youtube de Gol Caracol para que se programe.

Voces de los protagonistas:

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"Hace tiempo que no podemos vencer a Colombia, son jugadores fuertes, sí, con caras nuevas, pero seguro será un equipo atrevido, directo, que muestra velocidad al frente, debemos tener cuidado porque no será nada fácil", esas fueron las palabras de Rafa Márquez, director técnico del combinado mexicano, en la previa del encuentro frente a Colombia.



A renglón seguido, el excapitán del seleccionado norteamericano indicó cuál será el estilo de juego que espera implementar contra los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"El estilo será el que se vio en el Mundial, y poco a poco iremos añadiendo, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. No voy a imponer mi estilo, intentaremos mejorar con el tiempo", añadió Márquez en su charla con los medios de comunicación.

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Por su parte, Néstor Lorenzo aseguró que la 'tricolor' mantendrá su misma idea de juego, ser protagonistas con el balón.

"Es muy difícil cambiar de idea para un entrenador. De pronto puede cambiar un sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego dependiendo del rival. Pero la idea es la misma, trabajar con la posesión del balón, siendo protagonistas y yendo a buscar los partidos. Eso se les está inculcando a los chicos que se están incorporando", sostuvo el timonel de la Selección Colombia.

A qué hora juega HOY Colombia vs. México en partido preparatorio y dónde ver EN VIVO por TV