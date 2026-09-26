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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid superaron 3-5 a la Real Sociedad, en compromiso de la Liga F

Linda Caicedo y Real Madrid superaron 3-5 a la Real Sociedad, en compromiso de la Liga F

El triunfo le permitió a Linda Caicedo y compañía llegar a los 12 puntos y mantenerse en el segundo lugar de la Liga F de España, tras cinco jornadas disputadas.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Linda Caicedo con Real Madrid femenino en duelo contra la Real Sociedad por la Liga F.
Linda Caicedo con Real Madrid femenino en duelo contra la Real Sociedad por la Liga F.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Real Madrid femenino consolida su segunda plaza tras ganar este sábado, por segundo año consecutivo, en San Sebastián en un festival de goles en el que se llevó la peor parte la Real Sociedad, que sigue sin ganar y está sumida en una crisis importante. Linda Caicedo jugó los segundos 45 minutos en las 'merengues'.

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Las cosas han cambiado mucho en pocos meses entre dos equipos que pelearon el subcampeonato de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España) la pasada temporada.

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Linda Caicedo y Real Madrid femenino se alistan para una nueva temporada en la Liga F de España.
Linda Caicedo y Real Madrid femenino se alistan para una nueva temporada en la Liga F de España.
Foto oficial de Real Madrid femenino

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El conjunto blanco, que entrena Pau Quesada, salió mucho más entonado que el guipuzcoano, marcó a los tres minutos por medio de Beerenteyn, a pase de San Martín, pero igualó rápido el cuadro local con el tanto de Marcos.

El segundo tiempo fue precioso y ofensivo, las donostiarras comenzaron golpeando al rival con el gol de Marcos, aunque la ventaja duró poco más de un cuarto de hora porque el Real Madrid igualó la contienda con un bello tanto de Sara Dabritz en el 67 y, tres minutos después, tomaba ventaja con otro de la germana.

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La Real no había dicho su última palabra y volvió a empatar para aferrarse al partido con el gol de Paul Fernández, conseguido de penalti a cinco minutos del final, pero cuando saboreaban el punto, dos minutos después, Schoder dio el triunfo a su equipo culminando la jugada de Navarro en el 87 y marcando el definitivo quinto tanto ya en tiempo de prolongación.

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Ficha técnica:

3 - Real Sociedad: Arrula; Vicente (Isasismendi, min. 90), Nahia Aparicio, Florentino, Esther Laborde (Marín, min. 60); Paula Fernández, Cahynová (Maren, min. 90), Campo (Seelefreund, min. 74); Marcos, Izaguirre (Egiguren, min. 74) y Camino.

5 - Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Méndez (Senss, min. 61), Andersson, Levels (Lakrar, min. 35); San Martín (Dabritz, min. 61), Caruso, Andreia Jacinto; Keukelaar (Caicedo, min. 46), Athenea del Castillo y Beerensteyn (Schroder, min. 60).

Árbitra: Ainara Acevedo (Comité Catalán). Amonestó a Laborde, Camino, Paula Fernández, Caicedo, Navarro, Andersson y Quesada.

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Goles: 0-1, min. 3: Beerensteyn. 1-1, min. 5: Marcos. 2-1, min. 50: Marcos. 2-2, min. 67: Dabritz. 2-3, min. 70: Dabritz. 3-3, min. 85: Fernández, de penalti. 3-4, min. 87: Schroder. 3-5, min. 90+6: Schroder.

Incidencias: buena entrada en el estadio de Zubieta, de San Sebastián (norte de España), con más de un millar de aficionados.

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