Vea el golazo de Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20

Italia y Colombia se enfrentaron este sábado por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia. Fueron las europeas las que se fueron al frente en el marcador en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Miejski LKS, en (Lodz).

La encargada de poner a celebrar a las italianas fue Giada Pellegrino, quien aprovechó un mal despeje de la 'amarilla' y la pelota le 'quedó servida' para pegarle de primera. Fue un remate potente, y por más que Luisa Agudelo se estiró, no pudo evitar la caída de su pórtico. El 1-0 se subió al minuto 42.