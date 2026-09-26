Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20

Vea el golazo de Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20

La número '10' de Italia apeló a su buena pegada de media distancia para vencer la resistencia de Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia, en partido por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
Comparta en:
Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20.
Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

Italia y Colombia se enfrentaron este sábado por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia. Fueron las europeas las que se fueron al frente en el marcador en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Miejski LKS, en (Lodz).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La encargada de poner a celebrar a las italianas fue Giada Pellegrino, quien aprovechó un mal despeje de la 'amarilla' y la pelota le 'quedó servida' para pegarle de primera. Fue un remate potente, y por más que Luisa Agudelo se estiró, no pudo evitar la caída de su pórtico. El 1-0 se subió al minuto 42.

Últimas noticias

Etihad Stadium, casa del Manchester City
Gol Caracol

"Esto está lejos de terminar"; el fuerte mensaje del presidente de Manchester City

España y Corea del Norte jugarán la final del Mundial Femenino Sub-20.
Gol Caracol

España vs. Corea del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la final del Mundial Femenino Sub-20

Relacionados

Selección Colombia femenina Sub-20

Mundial femenino Sub-20

Selección Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad