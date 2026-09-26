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Gol Caracol  / "Esto está lejos de terminar"; el fuerte mensaje del presidente de Manchester City

"Esto está lejos de terminar"; el fuerte mensaje del presidente de Manchester City

A pesar de ser hallados culpables de múltiples infracciones financieras, en el Manchester City no se rinden y alistan su apelación. El máximo dirigente de los 'citizens' escribió una carta abierta.

Por: AFP
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Etihad Stadium, casa del Manchester City
Etihad Stadium, casa del Manchester City
Foto: AFP

El procedimiento iniciado contra el Manchester City por presuntas infracciones financieras "está lejos de haber terminado", comentó este sábado el presidente del club inglés, Khaldoon Al Mubarak, en una carta abierta dirigida a los aficionados.

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Según la información publicada el viernes por el diario 'The Athletic', no confirmada oficialmente, el Manchester City ha sido declarado culpable de múltiples infracciones relativas al período 2009-2018.

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Por el momento no se ha dictado ninguna sanción y el club puede recurrir.

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El equipo del noroeste de Inglaterra se limitó el viernes a un breve comunicado para precisar que el procedimiento, iniciado en febrero de 2023 tras cuatro años de investigación, "sigue en curso, con elementos importantes aún por finalizar".

En una carta abierta publicada este sábado, el presidente Khaldoon Al Mubarak justificó la prudencia y la discreción del club por "el estricto carácter confidencial del procedimiento judicial, así como nuestra voluntad de respetarlo".

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"Esto es lo que le dije a mi familia: el procedimiento iniciado por la Premier League está aún lejos de haber terminado, y nuestra confianza y nuestra determinación para demostrar la inocencia del club son tan fuertes como al principio de este asunto", afirmó.

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"Mientras algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y tanto ruido nos rodea, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado pruebas juntos y las hemos superado. Son muchos los que siguen intentando frenar la dinámica de nuestro club. No les daremos esa oportunidad", insistió el dirigente emiratí.

Manchester City 2018
Manchester City 2018
AFP

En 2023, la Premier League imputó al Manchester City 115 cargos: 80 infracciones financieras en el período 2009-2018 y 35 cargos adicionales por falta de cooperación durante la fase de investigación.

El club siempre ha negado cualquier acto ilícito y afirma contar con un "conjunto completo de pruebas irrefutables" para defenderse ante la comisión independiente encargada del caso.

Sin embargo, esta lo ha declarado culpable de 114 de los 115 cargos, según la información de The Athletic, confirmada por numerosos otros medios británicos. Es posible recurrir.

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