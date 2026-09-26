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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Italia por el Mundial Femenino Sub-20

A qué hora juega HOY Colombia vs. Italia por el Mundial Femenino Sub-20

Este sábado, la Selección Colombia buscará quedarse con el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20 frente a Italia, en duelo que se podrá ver EN VIVO HOY por Gol Caracol y Ditu.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Selección Colombia femenina en el Mundial de Polonia 2026.
Selección Colombia femenina en el Mundial de Polonia 2026.
Foto del equipo previo al pitazo inicial contra Corea del Norte

La Selección Colombia buscará hacer historia HOY sábado 26 de septiembre en el Mundial Femenino Sub-20, que está llegando a su fin en Polonia. La 'tricolor' juvenil disputará el partido por el tercer lugar del certamen frente a Italia, y el gran objetivo de las dirigidas por Carlos Paniagua es colgarse la medalla de bronce, subirse al podio.

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Por supuesto que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y, además, en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se agende y no se lo pierda.

La Selección Colombia quiere firmar su mejor participación en la historia de un Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia quiere firmar su mejor participación en la historia de un Mundial femenino Sub-20
Getty Images

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"En estos torneos cortos no ha tiempo ni, de lamentarse ni quedarse uno en la euforia, en la victoria. Viene un partido de encima de otro. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que dejar a un lado la tristeza que sufrimos frente a Corea del Norte, y hemos trabajado bien con las niñas, mentalizándolas que lo que se ha hecho es bueno, que teníamos una misión", esas fueron las palabras del DT del seleccionado colombiano en diálogo con 'Noticias Caracol'.

Recordemos que en las semifinales, la Selección Colombia femenina Sub-20 cayó derrotada 3-0 por Corea del Norte, las vigentes campeonas del certamen de la FIFA, mientras que Italia perdió frente a España, combinado que ha mostrado buen fútbol y eficacia durante todo el torneo.

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Por lo tanto, la 'amarilla' optará este sábado por ese triunfo frente a las italianas que les permita quedar en la historia del Mundial Femenino Sub-20.

Colombia vs. Italia - Mundial Femenino Sub-20.
Colombia vs. Italia - Mundial Femenino Sub-20.
FIFA.

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A qué hora juega HOY Colombia vs. Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20

  • Día: sábado 26 de septiembre.
  • Jornada: partido por el tercer lugar.
  • Hora: 11:00 de la mañana (Colombia).
  • Estadio: Miejski LKS (Lodz).
  • Árbitra: Lizzet García.
  • Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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