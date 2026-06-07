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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Jordania; James Rodríguez es novedad

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Jordania; James Rodríguez es novedad

Este domingo la Selección Colombia se mide a la también mundialista, Jordania, en el estadio SnapDragon, en San Diego (Estados Unidos), en el último partido preparatorio antes de la cita orbital.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Selección Colombia vs Costa Rica
Selección Colombia vs Costa Rica - Foto:
AFP

La Selección Colombia tendrá su último partido preparatorio antes del Mundial 2026, y el rival a vencer para los dirigidos por Néstor Lorenzo será Jordania, otro equipo que está clasificado a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia enfrentará a Jordania, por el duelo preparatorio.
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Jordania, un rival de respeto para la Selección Colombia; "a este nivel, enfrentarlos es importante"

Este compromiso de fogueo se disputará en el SnapDragon, en San Diego. Usted podrá disfrutar de este duelo EN VIVO con el sello de Gol Caracol y Ditu.

Entre las novedades de la Selección Colombia contra Jordania aparecen James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jhon Arias, quienes no fueron titulares en el partido de despedida en El Campín, contra Costa Rica. Gustavo Puerta le ganó el pulso a Richard Ríos.

Titulares de Selección Colombia vs Jordania, partido preparatorio HOY:

Camilo Vargas
Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica
Gustavo Puerta, Jefferson Lerma
Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz
Luis Javier Suárez

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol previo al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol previo al Mundial 2026
AFP

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Colombia vs Jordania EN VIVO; hora y TV del partido preparatorio

Fecha: domingo 7 de junio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: SnapDragon (San Diego, Estados Unidos)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), YouTube de Gol Caracol y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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