Titulares confirmados de Selección Colombia vs Jordania; James Rodríguez es novedad

La Selección Colombia tendrá su último partido preparatorio antes del Mundial 2026, y el rival a vencer para los dirigidos por Néstor Lorenzo será Jordania, otro equipo que está clasificado a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.
Este compromiso de fogueo se disputará en el SnapDragon, en San Diego. Usted podrá disfrutar de este duelo EN VIVO con el sello de Gol Caracol y Ditu.
Entre las novedades de la Selección Colombia contra Jordania aparecen James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jhon Arias, quienes no fueron titulares en el partido de despedida en El Campín, contra Costa Rica. Gustavo Puerta le ganó el pulso a Richard Ríos.
Titulares de Selección Colombia vs Jordania, partido preparatorio HOY:
Camilo Vargas
Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica
Gustavo Puerta, Jefferson Lerma
Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz
Luis Javier Suárez
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Colombia vs Jordania EN VIVO; hora y TV del partido preparatorio
Fecha: domingo 7 de junio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: SnapDragon (San Diego, Estados Unidos)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), YouTube de Gol Caracol y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos