Titulares confirmados para Colombia vs Francia, Mundial Sub-20; Neyser Villarreal, la novedad

La Selección Colombia se juega su última carta este sábado 18 de octubre en el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, cuando se enfrente a Francia en el partido por el tercer puesto del certamen orbital.

Por eso, el técnico César Torres no dudó en poner los mejores jugadores que tiene a disposición, en especial con el regreso de su goleador, Neyser Villarreal, que quiere quedar como el artillero del certamen orbital.

Recuerde que el partido de la Selección Colombia contra Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.



Titulares de Colombia vs Francia, tercer puesto Mundial Sub-20 de Chile 2025: