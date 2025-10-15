Titulares de Colombia Sub-20 vs Argentina, semifinal del Mundial; hay reemplazo de Neyser Villarreal

La Selección Colombia Sub-20 tiene a sus titulares confirmados para el partido contra Argentina en la semifinal del Mundial de la categoría que se juega en Chile, con la baja más importante que es la de su goleador, Neyser Villarreal.

El jugador que ocupará ese lugar será Emilio Aristizábal, quien ya había sido titular en el primer partido del certamen orbital 2025. Otra de las bajas es Carlos Sarabia, también por acumulación de tarjetas amarillas. Joel Romero estará en su puesto.

Otra de las dudas que había en la Selección Colombia para el técnico César Torres era la del habilidoso Jordan Barrera, quien tenía molestias y al final no le alcanzó para recuperarse. Con eso, el DT decidió poner línea de 5 en defensa y no tener un creativo definido en la cancha.



Titulares confirmados para Selección Colombia Sub-20 vs Argentina EN VIVO HOY en el Mundial Sub-20 de Chile:

Arquero: Jordan García

Defensas: Joel Romero, Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala

Mediocampistas: Kéner González, Elkin Rivero

Atacantes: Óscar Perea, Joel Canchimbo y Emilio Aristizábal

Titulares de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Chile 2025 - Foto: AFP

Colombia Sub-20 vs Argentina, semifinal del Mundial Sub-20; hora y dónde ver EN VIVO por TV:

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol