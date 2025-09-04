Titulares de la Selección Colombia vs Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas: confirmados

La Selección Colombia definió a sus titulares para el partidazo de este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

El entrenador Néstor Lorenzo no se puso con más rodeos y confirmó los futbolistas que saltarán a la cancha para el duelo frente a los del Altiplano, en busca de la clasificación al certamen orbital del próximo año.

Por supuesto las principales figuras de la Selección Colombia como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, entre otros, estarán como titulares contra Bolivia, este miércoles.



Acá los titulares de la Selección Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Titulares Colombia vs Bolivia - Foto: Conmebol

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formaremos para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x5eSSKkLCm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

Publicidad

🇧🇴⚽ ¡Todo listo para el reto!

Los 11 elegidos de #LaVerde ya están preparados para defender nuestros colores ante Colombia esta noche (19:30). 💪

¡Vamos con todo Bolivia, con entrega, corazón y esperanza! 🙌#RenovemosLaIlusión#ALaVerdeSiempre#FBFtrabajando pic.twitter.com/QgdQYV8xCF — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) September 4, 2025

Colombia vs Bolivia EN VIVO, hora y dónde ver el partido por TV HOY:

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

Publicidad

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Transmisión: Gol Caracol (principal de Caracol Televisión), APP de Ditu, www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol y Facebook de Gol Caracol.