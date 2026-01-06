Jhon Durán inauguró su cuota goleadora en 2026: así fue su tanto en Fenerbahçe vs. Samsunspor

Este martes, Fenerbahçe, equipo donde milita Jhon Durán, tuvo acción en la Supercopa de Turquía. Los 'canarios amarillos' se enfrentaron en las semifinales a Samsunspor en el The New Adana Stadium, y uno de los goles fue marcado por el delantero antioqueño.

Durán estuvo atento en el área, y tras un pase de Musaba, solo tuvo que empujar el balón con dirección a la red para decretar el 2-0 parcial, al minuto 67, para los dirigidos por Domenico Tedesco.

Vea acá el gol de Jhon Durán HOY en Fenerbahçe vs. Samsunspor por la Supercopa de Turquía:

GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor



⚽️ 67' Jhon Duran

