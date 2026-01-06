Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán inauguró su cuota goleadora en 2026: así fue su tanto en Fenerbahçe vs. Samsunspor

Jhon Durán inauguró su cuota goleadora en 2026: así fue su tanto en Fenerbahçe vs. Samsunspor

El delantero colombiano estuvo atento en el área, y tras un pase de Musaba, solo tuvo que empujar el balón con dirección a la red en juego de la Supercopa de Turquía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ene, 2026
Jhon Durán con el Fenerbahce.
