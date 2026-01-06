Jhon Durán está de celebración: gol, victoria y a la final de la Supercopa de Turquía

Fenerbahce se convirtió este martes en el segundo finalista de la Supercopa de Turquía después de derrotar al Samsunspor por 2-0 en Adana, con goles de Kerem Akturkoglu y el colombiano Jhon Durán, y se enfrentará al Galatasaray.

En busca de su cuarta Supercopa, el Fenerbahce se adelantó en el marcador en el minuto 4 con un gol del turco Kerem Akturkoglu y en la segunda parte, en el 67, el colombiano Jhon Durán hizo el 2-0 que sentenció el encuentro.

En el minuto 77 fue expulsado el jugador congoleño del Samsunspor Makoumbou por juego brusco grave.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, clave en la Supercopa de Turquía con un gol Getty Images

La final entre el Galatasaray y el Fenerbahce se disputará el próximo sábado en Estambul.

