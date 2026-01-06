Sebastián Villa y el 'dardo' al 'mandamás' de Boca Juniors; "no soy rencoroso"

Sebastián Villa ha sido tema de conversación en Argentina por sus recientes declaraciones a 'Picado TV' en donde sorprendió afirmando que le gustaría jugar en River Plate, pese a su pasado en Boca Juniors, y si fuera poco, dejó unas duras palabras hacia el 'mandamás' del 'xeneize': "No soy rencoroso".

Esas afirmaciones fueron dirigidas hacia Juan Román Riquelme, ya que al oriundo de Bello le consultaron por cómo terminó su relación con el actual presidente del 'azul y oro', luego de que el futbolista fuera apartado del plantel a mitad del 2023, tras ser declarado culpable por la justicia en Argentina en caso de violencia de género a su expareja, Daniela Cortés.

Por ser separado de Boca Juniors, el colombiano se fue del club y se quedó con su pase, además de realizar una denuncia por "despido de forma indirecta", reclamando la exorbitante suma de dos millones de dólares, misma que según reporta la página 'Planeta Boca Juniors', serán las autoridades correspondientes en la nación del tango los que tomen una decisión.

Sebastián Villa, pedido especial del 'Muñeco' Gallardo. Foto: CSIR.

"Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso", dijo de entrada Villa Cano en su charla con el mencionado medio argentino.

A continuación agregó: "Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol. Soy noble, con gran corazón y Boca ya es pasado".



¿Sebastián Villa y la posibilidad de River Plate?

Tras completar estos tres fichajes, River busca sumar un delantero y, según afirma 'EFE', dos de las opciones apuntadas son Santino Andino, de Godoy Cruz, y el colombiano Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia.

Este lunes, el colombiano, de pasado en Boca Juniors, manifestó su deseo de incorporarse al 'Millonario' en diálogo con la prensa local, y expresó que confía en que pueda haber un acuerdo entre ambos clubes pese a que las negociaciones parecen estancadas.

"Lo de Boca es pasado, hay cosas que me guardo para mí. Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo a la Argentina. Sería un honor jugar con Juan Fernando (Quintero). Esperemos que las partes se pongan de acuerdo, que sea importante para todos", mencionó.

River permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada ante Millonarios de Colombia, mientras que seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata.

Después del duelo ante el conjunto uruguayo, River regresará a Buenos Aires para esperar por su estreno en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero de visitante ante Barracas Central.

El 'millonario' buscará mejorar una temporada 2025 sin títulos y apenas con una final disputada ante Talleres de Córdoba, por la final de la Supercopa Internacional.