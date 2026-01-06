Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia, atenta: RD Congo terminó su participación en la Copa África

Selección Colombia, atenta: RD Congo terminó su participación en la Copa África

Teniendo en cuenta que el equipo africano puede ser rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, es de interés su resultado en dicho torneo.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
República Democrática del Congo, posible rival de la Selección Colombia, en la Copa África 2025
República Democrática del Congo, posible rival de la Selección Colombia, en la Copa África 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad