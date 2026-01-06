A Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño les llegó un refuerzo de alto nivel a River Plate

El argentino River Plate incorporó al uruguayo Matías Viña a préstamo por un año, proveniente del brasileño Flamengo, y sumó así su tercer refuerzo para la temporada 2026, tras los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos procedentes también del fútbol del país vecino.

Si bien la operación aún no fue oficializada por el 'Millonario', fuentes del club confirmaron a EFE que la operación ya se concretó y, tras someterse a la revisión médica en Buenos Aires, Viña viajó a la localidad patagónica de San Martín de los Andes (sur del país) para incorporarse a la pretemporada a las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo.

El préstamo, explicaron desde el club, es por un año y con un cargo de 500.000 dólares, e incluye una opción de compra de cinco millones de dólares que se activaría automáticamente en caso de que se cumplan una serie de condiciones, incluyendo que el futbolista dispute más de la mitad de los encuentros de la temporada.

La llegada del lateral uruguayo de 28 años ofrece una alternativa más por la franja izquierda para Gallardo, que cuenta con el internacional argentino Marcos Acuña en la plantilla.



Viña apenas disputó 10 partidos y 342 minutos en 2025, un año en el que debió sobreponerse a una rotura del ligamento cruzado anterior y a una fractura de tibia y meniscos sufrida en agosto de 2024 ante Palmeiras.

Tras nueve meses de rehabilitación, regresó a la actividad pero debió competir por el puesto con Alex Sandro y Ayrton Lucas, quienes tenían mejor ritmo de competencia y fueron las primeras opciones para el entrenador Filipe Luis.

La llegada a River aportará más minutos al exjugador de Nacional, Roma y Bournemouth, entre otros, en el semestre previo al inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se prevé que integre el plantel uruguayo.

La incorporación de Viña se suma a la de los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, provenientes del Palmeiras y Atlético Mineiro respectivamente.