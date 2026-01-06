Síguenos en:
A Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño les llegó un refuerzo de alto nivel a River Plate

Después de haber hecho oficial los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate sigue sumando caras nuevas que le permitan luchar por todos los títulos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Quintero y Castaño no tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores
