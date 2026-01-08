Desde Bolonia hablaron claro sobre Jhon Lucumí y el interés del Manchester City

Jhon Lucumí es uno de los jugadores colombianos con mejor actualidad en el fútbol de Europa. El defensor central vallecaucano se destaca jornada tras jornada con Bolonia en la Serie A, y ese rendimiento ha llevado a que esté nuevamente en el radar de un club de la Premier League. Los rumores del mercado de pases en el 'viejo continente' lo ponen en la agenda del Manchester City para reforzar su zaga.

Sin embargo, desde las toldas del 'rossoblù' negaron que el elenco 'ciudano' haya hecho contactos por Lucumí. El deportista de la Selección Colombia tiene contrato con su actual club hasta 2027.

“¿Hay algún rumor de la Premier League? Sinceramente, no. Estamos en contacto con los agentes de todos los jugadores. El chico (Jhon Lucumí) está concentrado en terminar la temporada aquí con nosotros. Es importante que se quede; tuvo la oportunidad de ir a la Premier League hace cuatro o cinco meses”, esas fueron las palabras de Marco Di Vaio, director deportivo del Bolonia, en conversación con ‘Il Resto del Carlino’ .



A renglón seguido, el dirigente del elenco 'rossoblù' precisó que Jhon Jáner tiene como objetivo claro llegar en óptimas condiciones para el Mundial 2026 con la Selección Colombia, y por tanto, es importante tener continuidad.

"Está concentrado en quedarse, terminar la temporada de la mejor manera posible y luego ir al Mundial. Para nosotros, es un modelo a seguir tanto en técnica como en liderazgo. Veremos qué pasa durante el mercado de fichajes”, concluyó el director deportivo del Bolonia.



¿Cómo ha sido la temporada de Jhon Lucumí con Bolonia?

En lo que va de la campaña de la Serie A 2025/2026, el defensor central colombiano, de 27 años, ha disputado 14 partidos de los 18 disputados, para un total de 1.076 minutos. Además ha marcado un gol y ha recibido un par de cartulinas amarillas.

Igualmente, su buena actualidad le ha permitido tener una tasación en el mercado de 25 millones de euros, según el portal 'Transfermarkt'.