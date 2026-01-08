Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Luis Fernando Muriel, listo como refuerzo de cartel en Junior; "todo está acordado"

Luis Fernando Muriel, listo como refuerzo de cartel en Junior; "todo está acordado"

Desde el Junior de Barranquilla confirmaron que Luis Fernando Muriel está a nada de vestirse con la 'rojiblanca' para este 2026. El delantero aportará su experiencia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de ene, 2026
Luis Fernando Muriel será jugador del Junior de Barranquilla.
