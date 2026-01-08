Luis Fernando Muriel, listo como refuerzo de cartel en Junior; "todo está acordado"

Es cuestión de horas para que Luis Fernando Muriel sea anunciado como nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El experimentado delantero atlanticense cumplirá su sueño de vestirse con la 'rojiblanca', tal cual lo informó en la noche de este jueves, Fuad Char, máximo accionista del club 'tiburón'.

El elenco 'currambero' ha causado expectativa en sus redes sociales con la incorporación de Muriel Fruto, misma que tiene con mucho entusiasmo e ilusión a los hinchas junioristas. Todo está acordado de forma verbal y faltaría que los representantes del exAtalanta y Sevilla, entre otros, revisen los documentos pertinentes. El oriundo de Santo Tomás llegará como agente libre al 'rojiblanco' procedente del Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas, los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos. Se los enviamos a las 5 de la tarde de aquí (11 de la noche en Italia), ya los firmarán mañana (viernes) en la mañana, pero todo está acordado verbalmente”, dijo Char Abdala en conversación con el periódico 'El Heraldo'.

Luis Fernando Muriel, posible refuerzo de Junior de Barranquilla. Getty Images.

El dirigente del conjunto barranquillero agregó que “después de que los revisen, se firmarán los documentos y los enviarán de vuelta. Este viernes se anunciará todo".



Igualmente, Fuad Char sostuvo que la financiación de la operación en el fichaje de Muriel corrió por cuenta del Junior. "El costo del contrato es alto. Los que quieran aportar, son bienvenidos. Hasta ahora solo están aportando los Char".

Por último, el exsenador de la República contó que tanto Muriel como los demás fichajes del 'tiburón' para este 2026 serán presentados en sociedad en un evento en el Malecón del Río.

"Vamos a hacerle un homenaje a los campeones de la Liga, les vamos a entregar una réplica del trofeo, de 30 centímetros, con sus respectivos nombres. Nunca se había hecho eso. Vamos a tener unas mil personas, con los patrocinadores, los jugadores y sus familias, la prensa, autoridades de Barranquilla y las de Cartagena, que nos van a recibir al equipo en la Copa Libertadores”, terminó por decir.

Recordemos que para este 2026, a excepción del juego de ida de la Superliga contra Santa Fe, Junior disputará sus partidos como local en el Jaime Morón de la ciudad de Cartagena, esto por obras en el estadio Metropolitano que será la sede de la final de la Copa Sudamericana de este año.