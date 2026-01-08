Entrenador del Wolverhampton valora el sacrificio de Jhon Arias; le da mérito

Wolverhampton, equipo que tiene en sus filas a los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera, sigue en la lucha en la Premier League. El 1-1 frente al Everton del miércoles, los mantuvo en la última posición del actual campeonato y en zona de descenso; no obstante, los recientes resultados son alentadores pensando en que la segunda parte de la temporada será mejor; para así soñar con la permanencia.

Los 'lobos' completan tres partidos sin perder (una victoria - la única del campeonato frente al West Ham - y un empate), siendo el panorama aún oscuro. Precisamente, en la igualdad frente a los 'toffees', Arias Andrade fue inicialista; sin embargo, no salió para la segunda parte en el Hill Dickinson Stadium. Su entrenador en los 'wolves', Rob Edwards, explicó los motivos de su relevo en la rueda de prensa posterior. Uno de los motivos es que el exjugador del Fluminense estaba agotado.

Jhon Arias fue gran figura con Wolverhampton en la Premier League. Getty

“Jhon Arias se veía cansado, así que hay que reconocerles el mérito. Tenemos que sacar algo positivo, porque aunque no estemos en nuestro mejor momento, aun así sacamos algo del partido”, expresó el técnico del Wolverhampton en su charla con los medios de comunicación.



Edwards complementó que ha sido un calendario muy pesado e intenso para sus jugadores, y a muchos de ellos se les ha notado el cansancio.

Publicidad

"En buena parte de los partidos hemos tenido buenas actuaciones y bastante consistentes. Esta noche, probablemente nos vimos un poco cansados. Ha sido un calendario muy intenso para los chicos, les exigimos mucho", terminó por indicar el timonel de los 'lobos'.



La temporada de Jhon Arias en los 'wolves'

El extremo chocoano es uno de los jugadores más utilizados en la actual campaña en el equipo, completando 1.222 minutos, mismos que son distribuidos en 22 compromisos de 24. En Premier League, torneo donde ya inauguró su casillero goleador - fue ante West Ham - , solamente se perdió un encuentro, estando en el banco de suplentes.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias con Wolverhampton?

El calendario indica que la siguiente presentación del extremo chocoano con su escuadra será este sábado 10 de enero cuando reciban al Shrewsbury por la tercera ronda de la FA Cup. Dicho duelo tiene como horario de inicio para Colombia de las 7:15 de la mañana. Después, el 18 de enero, volverán al 'ruedo' en la Premier League ante el Newcastle, en donde el balón rodará a las 9:00 a.m. (horario de nuestro país).