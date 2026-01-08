No para la polémica entre Vinícius y Diego Simeone; el brasileño no se guardó nada

El delantero brasileño Vinícius Júnior respondió a una publicación en 'Instagram' en la que se muestra una discusión con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en la que le dice que le va a echar Florentino Pérez, con un mensaje recordando que sale derrotado de otra eliminatoria.

"Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo", dijo Simeone a Vinícius en la primera de las dos discusiones que protagonizaron en el derbi de semifinal de la Supercopa de España, este jueves, y a la que respondió el futbolista brasileño en las redes sociales.

Diego Simeone y Vinícius Júnior en medio del Atlético contra Real Madrid por la Supercopa de España. Fotos: Getty

"Has perdido otra eliminatoria", escribió 'Vini' desde su cuenta oficial al vídeo en referencia a Diego Simeone.



Por su parte, Mateu Alemany, director de Fútbol del Atlético de Madrid, dijo este jueves que no tiene “ni idea” ni tiene “constancia” de lo que le dijo Diego Simeone a Vinícius durante la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid, pero explicó que “estas cosas” le parecen “irrelevantes” porque “lo que en el fútbol se habla ahí abajo ahí se queda”.



Preguntado por ‘Movistar’ al término del partido por este hecho (“Sé que no lo has visto, pero yo te lo cuento: Simeone, a Vinícius, ‘te va a echar Florentino, te va a echar Florentino’”, fue la cuestión de la periodista a Alemany), el directivo respondió: “Yo no tengo ni idea. En general, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo”.

“No tengo constancia de esa situación y por tanto supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán. El ‘míster’ (Diego Simeone), supongo, que en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que en el fútbol se habla ahí abajo ahí se queda”, añadió.

Ya sobre la eliminación del Atlético, Alemany admitió que su equipo se va “fastidiado”.

“Como siempre, en el fútbol está el juego y las ocasiones y luego está el resultado. Nos vamos disgustados, porque, en las dos primeras facetas, hemos sido mejores, pero no en la finalización. Nos vamos fastidiados”, explicó.

El primer gol del Real Madrid fue al minuto y 17 segundos, con un lanzamiento de falta directo de Federico Valverde. “Lo de la barrera no lo he visto (si estaba mal colocada por Jan Oblak). Lo que sí está claro es que el golpeo es espectacular. Ellos tienen ese acierto al empezar el partido, que les da una posición muy buena y encima cuando les hemos apretado bien en la primera parte y en la segunda, a los cinco minutos de la segunda vuelven a acertar”, dijo.

“El equipo ha querido, ha ido, ha tenido muchas y no las hemos metido. Nos vamos muy fastidiados y no se le puede reprochar nada a los jugadores, que para mí han sido superiores. El resultado queda ahí y nos tenemos que ir a Madrid”, señaló.