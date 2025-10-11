Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares Selección Colombia vs México; atención que hay sorpresas de Néstor Lorenzo

Titulares Selección Colombia vs México; atención que hay sorpresas de Néstor Lorenzo

Este sábado nuestra Selección Colombia de mayores se mide al combinado mexicano en un partido preparatorio en Texas. Luis Díaz y James Rodríguez juegan de inicialistas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
