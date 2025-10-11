Titulares Selección Colombia vs México; atención que hay sorpresas de Néstor Lorenzo

Publicidad
La Selección Colombia se enfrenta a México este sábado y el técnico Néstor Lorenzo sorprendió al confirmar los once titulares para este duelo preparatorio que será en Texas, en el estadio AT&T.
Aunque el DT argentino había informado que David Ospina, Luis Díaz y James Rodríguez serían inicialistas, ahora si se confirmaron los que estarán desde el arranque, con varias sorpresas como Kevin Serna y Willer Ditta.
Algunos jugadores que tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo son Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, Johan Mojica, entre otros que normalmente tienen protagonismo en la Selección Colombia.
Arquero: David Ospina
Defensas: Álvaro Angulo, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz
Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez
Atacantes: Kevin Serna, Luis Javier Suárez y Luis Díaz
Fecha: sábado 11 de octubre d3 2025
Hora: 8:10 p.m. (hora colombiana)
Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol, Facebook de Gol Caracol