Titulares Selección Colombia vs México; atención que hay sorpresas de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia se enfrenta a México este sábado y el técnico Néstor Lorenzo sorprendió al confirmar los once titulares para este duelo preparatorio que será en Texas, en el estadio AT&T.

Aunque el DT argentino había informado que David Ospina, Luis Díaz y James Rodríguez serían inicialistas, ahora si se confirmaron los que estarán desde el arranque, con varias sorpresas como Kevin Serna y Willer Ditta.

Algunos jugadores que tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo son Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, Johan Mojica, entre otros que normalmente tienen protagonismo en la Selección Colombia.



Acá los titulares de la Selección Colombia vs México, en partido preparatorio, con Luis Díaz y James Rodríguez:

Arquero: David Ospina

Defensas: Álvaro Angulo, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz

Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez

Atacantes: Kevin Serna, Luis Javier Suárez y Luis Díaz

James Rodríguez y Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

Colombia vs México EN VIVO, hora y dónde ver por TV HOY el partido amistoso por Gol Caracol

Fecha: sábado 11 de octubre d3 2025

Hora: 8:10 p.m. (hora colombiana)

Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol, Facebook de Gol Caracol