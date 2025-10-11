Neyser Villarreal y el gol que llevó a Colombia a semifinales del Mundial Sub-20; España, la víctima

La Selección Colombia le ganó 3-2 a España este sábado 11 de octubre en el partido de cuartos de final del Mundial Sub-20, gracias a un triplete de Neyser Villarreal, quien fue la figura de la tarde en el estadio Fiscal, de Talca.

Al minuto 89 el habilidoso jugador de Millonarios se encargo de quedar nuevamente mano a mano con el arquero europeo, y definió de gran manera para la remontada de la 'tricolor' y asegurar el paso a las semifinales del certamen orbital.

A pesar de su triplete y de ya llevar 5 goles en el Mundial Sub-20, Neyser Villarreal se perderá el partido de 'semis' ya que este sábado vio tarjeta amarilla y por acumulación será una baja importante para César Torres.



Así fue el tercer gol de Neyser Villarreal en Colombia vs España, en el Mundial Sub-20:

Así fue el segundo gol de Neyser Villarreal en Colombia vs España, en el Mundial Sub-20:

Así fue el primer gol de Neyser Villarreal en Colombia vs España, en el Mundial Sub-20: