Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal y el gol que llevó a Colombia a semifinales del Mundial Sub-20; España, la víctima

Neyser Villarreal y el gol que llevó a Colombia a semifinales del Mundial Sub-20; España, la víctima

Este sábado el jugador de Millonarios, Neyser Villarreal, fue el encargado de marcar los tres goles para la victoria de la Selección Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial de la categoría

Publicidad

Publicidad

Publicidad