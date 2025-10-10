Síguenos en::
La titular de la Selección Colombia frente a México; Néstor Lorenzo tiró adelantos

La titular de la Selección Colombia frente a México; Néstor Lorenzo tiró adelantos

Este viernes el técnico de la Selección Colombia confirmó tres nombres que saldrán como inicialistas el sábado en el AT&T Stadium, en el partido preparatorio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2025
Selección Colombia
Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto:
AFP

