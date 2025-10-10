La titular de la Selección Colombia frente a México; Néstor Lorenzo tiró adelantos

Todo listo para el partido de la Selección Colombia contra México este sábado en un duelo preparatorio pensando en el Mundial de 2026, por lo que hay expectativa de lo que será el enfrentamiento entre estos dos equipos que estarán presentes en la cita orbital del próximo año.

Por eso, en la rueda de prensa dada por el técnico Néstor Lorenzo, este viernes, además de analizar el rival y hablar de algunos futbolistas puntualmente, al estratega argentino le consultaron sobre la nómina titular, respondiendo algo habitual en él que "todavía no saben el once los jugadores y siempre es mejor que ellos sepan de mi boca la formación", pero esta vez ante la insistencia decidió dar tres nombres que estarán desde el arranque.



Pistas de la titular de la Selección Colombia contra México

Néstor Lorenzo decidió contar que "va a atajar David Ospina, es hora que tenga su partido y lo está haciendo muy bien", esto ante las titularidades que han venido teniendo Camilo Vargas y Kevin Mier en los duelos de Eliminatorias Sudamericanas. Adicional a eso mencionó que estarán las dos principales figuras de la 'tricolor': "va a jugar James Rodríguez que es el capitán y también va a jugar Luis Díaz", dejando saber que pondrá un equipo competitivo buscando el triunfo frente al cuadro manito.

El más reciente encuentro en el que estuvo bajo los tres palos Ospina Ramírez fue el 17 de diciembre de 2023, precisamente también en un duelo de fogueo frente a México, que finalizó con triunfo 3-2 para la Selección Colombia, luego de una gran remontada a pesar de ir perdiendo 2-0 inicialmente.

James Rodríguez y Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

Y sobre el tema de los arqueros a Néstor Lorenzo le preguntaron sobre el balón que se usará en el Mundial 2026, que ya fue presentado y está siendo usado en los entrenamientos de la 'tricolor', señalando que en la charla con los guardametas le han dicho que es "una pelota bastante similar a la que estábamos usando, lo hemos tenido en cuenta, hemos probado, preguntado a los jugadores, sobre todo a los arqueros que tienen más contacto, son los que más sufren cuando cambian".



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

En el mes de octubre la 'tricolor' se medirá a México y Canadá, dos los países anfitriones del Mundial de 2026. El primer duelo será este sábado 11 de octubre a las 8:10 p.m. (hora colombiana), en el estadio AT&T, en Texas, Estados Unidos. Luego, frente al combinado rojo y blanco se medirá el próximo martes 14, a las 7:00 p.m., en el Red Bull Arena, en Nueva Jersey.



Recuerde que los partidos de la Selección Colombia se podrán ver por Gol Caracol (canal principal de Caracol Televisión), por Ditu (APP), www.golcaracol.com, Facebook de Gol Caracol y en el YouTube de Gol Caracol.