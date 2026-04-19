Vea el gol de Matías Caicedo, con Colombia vs Argentina, en final del Sudamericano Sub-17

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La Selección Colombia le pasó por encima a Argentina. Este domingo 19 de abril, en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, fue contundente y no perdonó. El primero en reportarse fue Miguel Agámez; posteriormente, quien infló las redes fue Matías Caicedo y el que se caballero repite, pues Agámez se fue de doblete. Todo esto bajo el marco de la final del Sudamericano Sub-17 2026.
Todo ocurrió cuando transcurría el minuto 53 y la 'tricolor' se la jugó con un balón largo. El balón voló, llegó al área rival y, allí, el que no perdonó fue Matías Caicedo, ganando por los aires y conectando un buen cabezazo.
¡LLEGÓ EL SEGUNDO PARA COLOMBIA!— DSPORTS (@DSports) April 19, 2026
A los 54' Matías Caicedo, de cabeza, convirtió el 2-0 ante Argentina.
CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS pic.twitter.com/jBVa1GW28G