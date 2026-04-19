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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Matías Caicedo, con Colombia vs Argentina, en final del Sudamericano Sub-17

Vea el gol de Matías Caicedo, con Colombia vs Argentina, en final del Sudamericano Sub-17

Cuando recién empezaba el segundo tiempo, en la cancha de la sede de la Conmebol, Matías Caicedo conectó un cabezazo e infló las redes para ampliar la diferencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Matías Caicedo celebra su gol con la Selección Colombia contra Argentina en la final del Sudamericano Sub-17
Matías Caicedo celebra su gol con la Selección Colombia contra Argentina en la final del Sudamericano Sub-17
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