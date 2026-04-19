La Selección Colombia le pasó por encima a Argentina. Este domingo 19 de abril, en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, fue contundente y no perdonó. El primero en reportarse fue Miguel Agámez; posteriormente, quien infló las redes fue Matías Caicedo y el que se caballero repite, pues Agámez se fue de doblete. Todo esto bajo el marco de la final del Sudamericano Sub-17 2026.

Todo ocurrió cuando transcurría el minuto 53 y la 'tricolor' se la jugó con un balón largo. El balón voló, llegó al área rival y, allí, el que no perdonó fue Matías Caicedo, ganando por los aires y conectando un buen cabezazo.



Vea el gol de Matías Caicedo, con Colombia vs Argentina, en final del Sudamericano Sub-17