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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza 0-1 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza 0-1 Medellín

A pesar de haber tenido un jugador menos, desde el minuto 37, el 'poderoso' sumó tres puntos importantes y sueña con entrar a los ocho en la Liga BetPlay I-2026.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Independiente Medellín venció a Alianza, como visitante, en la Liga BetPlay I-2026
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Colprensa

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