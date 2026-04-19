Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza 0-1 Medellín

Independiente Medellín se repuso del golpe sufrido a mitad de semana en la Copa Libertadores y venció este domingo como visitante a Alianza Valledupar por 0-1, un resultado con el que llegó a 20 puntos y quedó parcialmente en la casilla 14 de la liga colombiana, aún en la pelea por entrar a las semifinales.

El conjunto antioqueño tuvo que sobreponerse a un escenario adverso tras la expulsión de José Ortiz al minuto 37, lo que lo obligó a replegarse. Sin embargo, antes del descanso encontró el gol: al minuto 42, el argentino Francisco Fydriszewski capitalizó una asistencia de John Montaño y marcó la diferencia.

En el segundo tiempo el equipo sostuvo la ventaja pese a la presión del local, que generó varias opciones claras -incluidos remates al palo- pero careció de contundencia.

En el desarrollo de la jornada 17, otros resultados también han movido la tabla: el más destacado fue la goleada por 5-0 este domingo de Independiente Santa Fe sobre Cúcuta Deportivo, un resultado que impulsa al equipo cardenal a la zona de clasificación.



Asimismo, Deportes Tolima se impuso por 2-0 a Deportivo Pereira para mantenerse en la parte alta, mientras Fortaleza venció por igual marcador a Águilas Doradas en un duelo clave en la mitad de la tabla.

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Desde el inicio de la fecha, el viernes, también se registraron marcadores llamativos: Deportivo Pasto derrotó 2-3 a Jaguares de Córdoba, mientras Boyacá Chicó sorprendió al vencer 1-0 a Deportivo Cali.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 17

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 16 +20 37 2 Pasto 17 +6 34 3 Tolima 17 +12 30 4 Junior 17 +4 29 5 Once Caldas 16 +7 26 6 Internacional de Bogotá 16 -1 25 7 América 15 +7 24 8 Santa Fe 17 +4 23 9 Deportivo Cali 17 +3 23 10 Bucaramanga 16 +9 22 11 Millonarios 16 +8 22 12 Llaneros 17 +2 22 13 Águilas Doradas 17 -6 22 14 Medellín 16 0 20 15 Fortaleza 16 -4 19 16 Cúcuta 17 -11 15 17 Alianza 17 -14 15 18 Boyacá Chicó 16 -14 14 19 Jaguares 17 -15 14 20 Deportivo Pereira 17 -17 7

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares 2-3 Pasto

Boyacá Chicó 1-0 Cali

Tolima 2-0 Pereira

Fortaleza 2-0 Águilas Doradas

Santa Fe 5-0 Cúcuta

Alianza 0-1 Medellín

Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Junior vs. Llaneros

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

América vs. Millonarios

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Once Caldas vs. Internacional de Bogotá

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande.

Atlético Nacional vs. Bucarmanga

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.