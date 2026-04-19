Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza 0-1 Medellín

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Independiente Medellín se repuso del golpe sufrido a mitad de semana en la Copa Libertadores y venció este domingo como visitante a Alianza Valledupar por 0-1, un resultado con el que llegó a 20 puntos y quedó parcialmente en la casilla 14 de la liga colombiana, aún en la pelea por entrar a las semifinales.
El conjunto antioqueño tuvo que sobreponerse a un escenario adverso tras la expulsión de José Ortiz al minuto 37, lo que lo obligó a replegarse. Sin embargo, antes del descanso encontró el gol: al minuto 42, el argentino Francisco Fydriszewski capitalizó una asistencia de John Montaño y marcó la diferencia.
En el segundo tiempo el equipo sostuvo la ventaja pese a la presión del local, que generó varias opciones claras -incluidos remates al palo- pero careció de contundencia.
En el desarrollo de la jornada 17, otros resultados también han movido la tabla: el más destacado fue la goleada por 5-0 este domingo de Independiente Santa Fe sobre Cúcuta Deportivo, un resultado que impulsa al equipo cardenal a la zona de clasificación.
Asimismo, Deportes Tolima se impuso por 2-0 a Deportivo Pereira para mantenerse en la parte alta, mientras Fortaleza venció por igual marcador a Águilas Doradas en un duelo clave en la mitad de la tabla.
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Desde el inicio de la fecha, el viernes, también se registraron marcadores llamativos: Deportivo Pasto derrotó 2-3 a Jaguares de Córdoba, mientras Boyacá Chicó sorprendió al vencer 1-0 a Deportivo Cali.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|16
|+20
|37
|2
|Pasto
|17
|+6
|34
|3
|Tolima
|17
|+12
|30
|4
|Junior
|17
|+4
|29
|5
|Once Caldas
|16
|+7
|26
|6
|Internacional de Bogotá
|16
|-1
|25
|7
|América
|15
|+7
|24
|8
|Santa Fe
|17
|+4
|23
|9
|Deportivo Cali
|17
|+3
|23
|10
|Bucaramanga
|16
|+9
|22
|11
|Millonarios
|16
|+8
|22
|12
|Llaneros
|17
|+2
|22
|13
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|14
|Medellín
|16
|0
|20
|15
|Fortaleza
|16
|-4
|19
|16
|Cúcuta
|17
|-11
|15
|17
|Alianza
|17
|-14
|15
|18
|Boyacá Chicó
|16
|-14
|14
|19
|Jaguares
|17
|-15
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|-17
|7
Junior vs. Llaneros
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
América vs. Millonarios
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Once Caldas vs. Internacional de Bogotá
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
Atlético Nacional vs. Bucarmanga
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.