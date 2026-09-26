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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el resumen de México 1-1 Colombia; goles, atajadas, pelea y mejores jugadas

Vea el resumen de México 1-1 Colombia; goles, atajadas, pelea y mejores jugadas

El nuevo capítulo de la era de Néstor Lorenzo, como entrenador de la Selección Colombia, empezó con este partido preparatorio, disputado en el estadio M&T Bank.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2026
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La Selección Colombia y México empataron 1-1 en partido preparatorio
La Selección Colombia y México empataron 1-1 en partido preparatorio
AFP

Rafael Márquez debutó este sábado como seleccionador de México con un empate 1-1 contra la selección colombiana, que con este amistoso comenzó su nueva etapa sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero.

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En el estadio M&T Bank Stadium de la ciudad estadounidense de Baltimore, los cafeteros tomaron la ventaja con una anotación de Luis Suárez, mientras que sus rivales igualaron con un tanto del juvenil Gilberto Mora.

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Justamente el Tri, liderado en la mitad de la cancha por Mora, de 17 años, se hizo del balón desde el comienzo y se ubicó en territorio colombiano para tratar de hacer daño.

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Sin embargo, los suramericanos fueron los que consiguieron abrir el marcador al minuto nueve en una gran jugada individual del volante Richard Ríos por el costado derecho, desde donde mandó un centro preciso para que el goleador Luis Suárez anticipara al defensor que lo marcaba y mandara el balón al fondo con un potente cabezazo.

Los mexicanos retomaron el control de la pelota pero tuvieron muchas dificultades para romper la defensa, liderada por el capitán Dávinson Sánchez, muy correcto en la marca y en el uno contra uno.

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Las dos oportunidades claras de los dirigidos por Márquez llegaron al 32 en una gran jugada elaborada por Mora, en la que el extremo Roberto Alvarado sacó un remate cruzado que se estrelló en el palo derecho y en el rebote el centrocampista Luis Chávez disparó en el área y la pelota pegó en el horizontal.

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En la segunda parte, México salió con todo y tuvo la primera en un mano a mano, en el que Hirving 'Chucky' Lozano chutó y atajó el colombiano, Álvaro Montero, aunque la jugada fue anulada luego por un fuera de lugar del atacante de Los Ángeles Galaxy.

México estrelló tres remates en el palo contra la Selección Colombia en partido preparatorio
México estrelló tres remates en el palo contra la Selección Colombia en partido preparatorio
Getty Images

La selección cafetera respondió con un remate del centrocampista Jhon Arias, que se estrenó con la 10 del equipo, en un tiro libre que exigió al portero Rangel.

El 1-1 de La Tri llegó al 62 cuando Jesús Gallardo filtró un pase largo para Mora, que apareció en el área, se deshizo con un enganche del central Jhon Lucumí y sacó un remate imposible de atajar para Montero.

Con el paso de los minutos empezaron a llegar los cambios y tanto los mexicanos como los colombianos comenzaron a probar cosas nuevas.

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En el caso de los cafeteros, debutaron con la camiseta tricolor el lateral Samuel Velásquez, el centrocampista juvenil Matías Orozco, que milita en el Castellón español y el delantero Kevin Viveros, del Athletico Paranaense, quien es el máximo goleador del Brasileirao.

En el equipo norteamericano, entre tanto, pescaron minutos el atacante Germán Berterame, el centrocampista Jeremy Márquez y el extremo Isaías Violante.

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Al final ninguno de los dos equipos fue profundo y el marcador no se movió más, por lo que Márquez no pudo debutar con una victoria, pero su equipo dejó buenas sensaciones, al igual que el dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Getty Images

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