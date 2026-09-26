La Selección Colombia se salvó; México estrelló tres veces el balón en el palo

La Selección Colombia empezó un nuevo proceso con Néstor Lorenzo. Atrás quedó lo ocurrido en el Mundial 2026, la Copa América 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas, y ahora es momento de pensar en lo que se avecina. Por eso, este sábado 26 de septiembre, el rival elegido fue México, con quien midieron fuerzas en el estadio M&T Bank de Baltimore.

Justamente, el conjunto dirigido por Rafa Márquez fue un 'dolor de cabeza' para la defensa de 'la tricolor' en más de una ocasión. Y es que estrelló tres remates en los palos, siendo los principales aliados de Álvaro Montero para que su arco se mantuviera en cero en el primer tiempo.

Vea los remates en el palo de México contra la Selección Colombia

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