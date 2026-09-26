Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia se salvó; México estrelló tres veces el balón en el palo

La Selección Colombia se salvó; México estrelló tres veces el balón en el palo

El arquero, Álvaro Montero, tuvo una 'ayuda extra' en algunos ataques del conjunto 'manito', lo que permitió que la Selección Colombia mantuviera su arco en cero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
Comparta en:
México estrelló tres remates en el palo contra la Selección Colombia en partido preparatorio
México estrelló tres remates en el palo contra la Selección Colombia en partido preparatorio
Getty Images

La Selección Colombia empezó un nuevo proceso con Néstor Lorenzo. Atrás quedó lo ocurrido en el Mundial 2026, la Copa América 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas, y ahora es momento de pensar en lo que se avecina. Por eso, este sábado 26 de septiembre, el rival elegido fue México, con quien midieron fuerzas en el estadio M&T Bank de Baltimore.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Justamente, el conjunto dirigido por Rafa Márquez fue un 'dolor de cabeza' para la defensa de 'la tricolor' en más de una ocasión. Y es que estrelló tres remates en los palos, siendo los principales aliados de Álvaro Montero para que su arco se mantuviera en cero en el primer tiempo.

Últimas noticias

Gilberto Mora, figura de México, anotó gol contra la Selección Colombia
Selección Colombia

Gilberto Mora no perdonó a la Selección Colombia; vea su gol con México en partido preparatorio

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Selección Colombia

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Selección Colombia vs México en partido preparatorio

Vea los remates en el palo de México contra la Selección Colombia

Publicidad

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Colombia y México se enfrentan este sábado en duelo preparatorio.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Selección Colombia vs. México, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de preparación

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Selección Colombia

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Selección Colombia vs México en partido preparatorio

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, será titular contra México en partido preparatorio
Selección Colombia

Alineación titular de la Selección Colombia contra México en partido preparatorio

Publicidad

Relacionados

Selección México

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad