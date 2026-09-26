Once Caldas tomó una decisión con Hernán Darío Herrera, tras perder con Bucaramanga

Once Caldas atraviesa un momento complicado en la Liga BetPlay II-2026. Por la fecha 12 del campeonato, el conjunto ‘blanco-blanco’ cayó 3-1 en condición de local frente a Atlético Bucaramanga, en el estadio Palogrande de Manizales, resultado que agudizó la situación deportiva del equipo.

Tras varios rumores que surgieron en la prensa durante las últimas horas, Once Caldas finalmente hizo oficial la salida de Hernán Darío Herrera de la dirección técnica del club. ‘El Arriero’ se encontraba al frente del equipo desde 2023 y cerró así un ciclo de varios años en la institución.

Comunicado Once Caldas

"Once Caldas S.A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública, que, el día de hoy entre el Club y el Director Técnico Hernán Darío Herrera, hemos llegado a un acuerdo para dar por terminada su labor en la institución.No nos queda más que expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al Profe “Arriero”. Gracias por su entrega incondicional, por defender nuestros colores con pasión en cada partido y por haber dejado el corazón en la cancha y en el banquillo junto a este equipo. Su huella, profesionalismo y calidad humana se quedan para siempre en la familia del Blanco Blanco.Le deseamos al Profesor Arriero el mayor de los éxitos en cada uno de sus proyectos futuros.Manizales y el Once Caldas siempre serán su casa.A partir de este momento y de manera interina, el Profesor Carlos “Panelo” Valencia, asumirá el liderazgo y dirección técnica del plantel profesional", se lee en la misiva.

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A través de sus canales oficiales, Once Caldas confirmó la salida del entrenador antioqueño, quien deja el cargo después de dirigir al equipo durante más de dos años.



En su paso por el ‘blanco-blanco’ de Manizales, ‘El Arriero’ dirigió un total de 155 partidos en todas las competiciones, con un registro de 67 victorias, 40 empates y 48 derrotas.

Si bien Herrera no logró conquistar títulos durante su etapa en Once Caldas, consiguió devolver al equipo al plano internacional. Bajo su dirección, el conjunto manizaleño clasificó a la Copa Sudamericana 2025, torneo en el que tuvo una destacada participación y alcanzó los cuartos de final.

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Ahora, la dirigencia del club deberá definir quién asumirá las riendas del equipo para afrontar lo que resta de la temporada y buscar una reacción en el campeonato colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Once Caldas volverá a tener acción el próximo jueves 1 de octubre, cuando se mida con Internacional de Bogotá en el Metropolitano de Techo, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.

El compromiso será una nueva oportunidad para que el campeón de América de 2004 intente recuperar terreno en el campeonato, ahora sin Hernán Darío Herrera en el banquillo.

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De momento, Once Caldas ocupa la décima casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos, por lo que deberá sumar en sus próximos compromisos para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los objetivos del semestre.