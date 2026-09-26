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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y el primer aceptable ensayo en la nueva era; 1-1 con México

La Selección Colombia y el primer aceptable ensayo en la nueva era; 1-1 con México

La Selección Colombia encaró un duro compromiso contra los mexicanos y aunque se fue en ventaja gracias a un gol de Luis Javier Suárez, en el segundo tiempo Gilberto Mora igualó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Jhon Arias, con la '10', en el partido entre la Selección Colombia y México
Jhon Arias, con la '10', en el partido entre la Selección Colombia y México
AFP

La Selección Colombia arrancó una nueva era posterior al Mundial 2026 este sábado, en Baltimore, y empató 1-1 con México, en una aceptable presentación, ante una buena asistencia de público. Los nuestros se fueron arriba en el marcador gracias a un certero cabezazo de Luis Javier Suárez, al minuto 9; mientras que Gilberto Mora, al 62, anotó la igualdad.

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En el inicio, el seleccionado colombiano mantuvo parte de la base de la Copa del Mundo con experimentados como Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, entre otros.

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El duelo fue intenso, jugado a buen ritmo, con dos equipos con disposición y por momentos con más lucha que claridad. Sin embargo fue Colombia el que se fue arriba en el tanteador y así puso a festejar a los hinchas de nuestro país que llegaron a las tribunas del escenario deportivo.

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Los mexicanos llegaron con riesgo en un par de oportunidades y el balón se estrelló en los palos. Los de Néstor Lorenzo aguantaron, trataron de tener el control de las acciones, aunque el rival también fue al frente y atacó.

Como prueba de ensayo, para los nuestros también hubo tiempo para que Lorenzo mandara al terreno de juego a hombres como Samuel Velásquez, por la lateral izquierdo; a Jaminton Campaz, en la delantera; y Kevin Viveros, como 9 definido.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

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La Selección Colombia tendrá que pasar la página y ahora deberá comenzar a pensar en el duelo frente a Paraguay, del próximo 2 de octubre, a las 7 de la noche, en la ciudad de New Jersey. La seguidilla de duelos de fecha FIFA se completará contra Perú, el 6 de octubre.

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