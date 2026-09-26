La Selección Colombia y el primer aceptable ensayo en la nueva era; 1-1 con México

La Selección Colombia arrancó una nueva era posterior al Mundial 2026 este sábado, en Baltimore, y empató 1-1 con México, en una aceptable presentación, ante una buena asistencia de público. Los nuestros se fueron arriba en el marcador gracias a un certero cabezazo de Luis Javier Suárez, al minuto 9; mientras que Gilberto Mora, al 62, anotó la igualdad.

En el inicio, el seleccionado colombiano mantuvo parte de la base de la Copa del Mundo con experimentados como Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, entre otros.

El duelo fue intenso, jugado a buen ritmo, con dos equipos con disposición y por momentos con más lucha que claridad. Sin embargo fue Colombia el que se fue arriba en el tanteador y así puso a festejar a los hinchas de nuestro país que llegaron a las tribunas del escenario deportivo.

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Los mexicanos llegaron con riesgo en un par de oportunidades y el balón se estrelló en los palos. Los de Néstor Lorenzo aguantaron, trataron de tener el control de las acciones, aunque el rival también fue al frente y atacó.



Como prueba de ensayo, para los nuestros también hubo tiempo para que Lorenzo mandara al terreno de juego a hombres como Samuel Velásquez, por la lateral izquierdo; a Jaminton Campaz, en la delantera; y Kevin Viveros, como 9 definido.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

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La Selección Colombia tendrá que pasar la página y ahora deberá comenzar a pensar en el duelo frente a Paraguay, del próximo 2 de octubre, a las 7 de la noche, en la ciudad de New Jersey. La seguidilla de duelos de fecha FIFA se completará contra Perú, el 6 de octubre.

