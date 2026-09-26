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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 2-0 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 2-0 Medellín

Este sábado, en el estadio Romelio Martínez, Junior superó a un Independiente Medellín que sufrió la tempranera expulsión de Keiner Klinger.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Junior vs. Medellín.
Junior vs. Medellín.
COLPRENSA.

La jornada sabatina del fútbol profesional colombiano cerró su telón con la victoria 2-0 de Junior sobre Independiente Medellín, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

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El juego comenzó con un contratiempo que dejó en desventaja al 'poderoso'. A los 19 minutos, Keiner Klinger le tiró una fuerte plancha a Brayan Castrillón y el juez central lo expulsó, tras revisar la acción en el VAR.

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De ahí en adelante, Junior impuso condiciones, pero no tuvo claridad al finalizar las acciones y solo en el remate del encuentro logró la ventaja. Al 75', Teófilo Gutiérrez anotó de penalti y al 79' Hayen Palacios marcó autogol, tras desviar un remate de Deiber Caicedo.

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Con el triunfo, los 'curramberos' ahora se ubican en la casilla 15 con nueve puntos mientras que los 'poderosos' se mantienen quintos con 19 unidades.

A primera hora, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá en Yopal y Cúcuta Deportivo superó 2-1 a Llaneros.

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Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

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Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira 0-0 Inter de Bogotá

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Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

Junior 2-0 Independiente Medellín

Domingo 27 de septiembre

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Jaguares vs. Alianza Valledupar

Fortaleza vs. Deportes Tolima

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América11731+1622:624
2Bucaramanga10550+817:920
3Millonarios12552+716:920
4Atl. Nacional9612+918:919
5Ind. Medellín10613+417:1319
6Dep. Cali10532+715:818
7Tolima10523+213:1117
8Santa Fe10442+516:1116
9Llaneros11425014:1414
10Once Caldas11335-114:1512
11Inter de Bogotá12264-413:1712
12Cúcuta11335-811:1912
13Águilas Doradas9252-112:1311
14Boyacá Chicó10325-810:1811
15Junior Barranquilla9234014:149
16Fortaleza10154-511:168
17Deportivo Pereira9153-56:118
18Dep. Pasto11227-99:188
19Alianza Valledupar10226-119:208
20Jaguares9144-610:167

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