Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 2-0 Medellín

La jornada sabatina del fútbol profesional colombiano cerró su telón con la victoria 2-0 de Junior sobre Independiente Medellín, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
El juego comenzó con un contratiempo que dejó en desventaja al 'poderoso'. A los 19 minutos, Keiner Klinger le tiró una fuerte plancha a Brayan Castrillón y el juez central lo expulsó, tras revisar la acción en el VAR.
De ahí en adelante, Junior impuso condiciones, pero no tuvo claridad al finalizar las acciones y solo en el remate del encuentro logró la ventaja. Al 75', Teófilo Gutiérrez anotó de penalti y al 79' Hayen Palacios marcó autogol, tras desviar un remate de Deiber Caicedo.
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Con el triunfo, los 'curramberos' ahora se ubican en la casilla 15 con nueve puntos mientras que los 'poderosos' se mantienen quintos con 19 unidades.
A primera hora, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá en Yopal y Cúcuta Deportivo superó 2-1 a Llaneros.
Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali
América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas
Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios
Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto
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Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga
Deportivo Pereira 0-0 Inter de Bogotá
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Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros
Junior 2-0 Independiente Medellín
Domingo 27 de septiembre
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Jaguares vs. Alianza Valledupar
Fortaleza vs. Deportes Tolima
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|+16
|22:6
|24
|2
|Bucaramanga
|10
|5
|5
|0
|+8
|17:9
|20
|3
|Millonarios
|12
|5
|5
|2
|+7
|16:9
|20
|4
|Atl. Nacional
|9
|6
|1
|2
|+9
|18:9
|19
|5
|Ind. Medellín
|10
|6
|1
|3
|+4
|17:13
|19
|6
|Dep. Cali
|10
|5
|3
|2
|+7
|15:8
|18
|7
|Tolima
|10
|5
|2
|3
|+2
|13:11
|17
|8
|Santa Fe
|10
|4
|4
|2
|+5
|16:11
|16
|9
|Llaneros
|11
|4
|2
|5
|0
|14:14
|14
|10
|Once Caldas
|11
|3
|3
|5
|-1
|14:15
|12
|11
|Inter de Bogotá
|12
|2
|6
|4
|-4
|13:17
|12
|12
|Cúcuta
|11
|3
|3
|5
|-8
|11:19
|12
|13
|Águilas Doradas
|9
|2
|5
|2
|-1
|12:13
|11
|14
|Boyacá Chicó
|10
|3
|2
|5
|-8
|10:18
|11
|15
|Junior Barranquilla
|9
|2
|3
|4
|0
|14:14
|9
|16
|Fortaleza
|10
|1
|5
|4
|-5
|11:16
|8
|17
|Deportivo Pereira
|9
|1
|5
|3
|-5
|6:11
|8
|18
|Dep. Pasto
|11
|2
|2
|7
|-9
|9:18
|8
|19
|Alianza Valledupar
|10
|2
|2
|6
|-11
|9:20
|8
|20
|Jaguares
|9
|1
|4
|4
|-6
|10:16
|7