Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 2-0 Medellín

La jornada sabatina del fútbol profesional colombiano cerró su telón con la victoria 2-0 de Junior sobre Independiente Medellín, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

El juego comenzó con un contratiempo que dejó en desventaja al 'poderoso'. A los 19 minutos, Keiner Klinger le tiró una fuerte plancha a Brayan Castrillón y el juez central lo expulsó, tras revisar la acción en el VAR.

De ahí en adelante, Junior impuso condiciones, pero no tuvo claridad al finalizar las acciones y solo en el remate del encuentro logró la ventaja. Al 75', Teófilo Gutiérrez anotó de penalti y al 79' Hayen Palacios marcó autogol, tras desviar un remate de Deiber Caicedo.

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Con el triunfo, los 'curramberos' ahora se ubican en la casilla 15 con nueve puntos mientras que los 'poderosos' se mantienen quintos con 19 unidades.



A primera hora, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá en Yopal y Cúcuta Deportivo superó 2-1 a Llaneros.

Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

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Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira 0-0 Inter de Bogotá

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Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

Junior 2-0 Independiente Medellín

Domingo 27 de septiembre

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Jaguares vs. Alianza Valledupar

Fortaleza vs. Deportes Tolima

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026