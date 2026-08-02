Vea la asistencia de Sebastián Villa en Newell's vs. Boca Juniors, en la Liga de Argentina

Este domingo, en el estadio Marcelo Bielsa, Boca Juniors abrió la cuenta en su visita a Newell's Old Boys con un golazo de cabeza de Santiago Ascacíbar, precedido por una asistencia del colombiano Sebastián Villa.
A los 30 minutos, Villa rescató un balón por la izquierda y lanzó un centro preciso que conectó de gran manera Ascacíbar.
Vea la asistencia de Sebastián Villa:
CENTRO DE VILLA Y CABEZAZO GOLEADOR DEL RUSO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S. pic.twitter.com/SvXyk2RzA2— SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026
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