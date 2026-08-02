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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea la asistencia de Sebastián Villa en Newell's vs. Boca Juniors, en la Liga de Argentina

Vea la asistencia de Sebastián Villa en Newell's vs. Boca Juniors, en la Liga de Argentina

En la visita de Boca Juniors, el colombiano Sebastián Villa dijo presente con un gran centro para el cabezazo de Santiago Ascacíbar que terminó en gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors.
Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors.
AFP.

Este domingo, en el estadio Marcelo Bielsa, Boca Juniors abrió la cuenta en su visita a Newell's Old Boys con un golazo de cabeza de Santiago Ascacíbar, precedido por una asistencia del colombiano Sebastián Villa.

A los 30 minutos, Villa rescató un balón por la izquierda y lanzó un centro preciso que conectó de gran manera Ascacíbar.

Vea la asistencia de Sebastián Villa:

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