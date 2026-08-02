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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fuertes desmanes de los hinchas en Jaguares vs. Nacional; lanzan sillas en las tribunas

Fuertes desmanes de los hinchas en Jaguares vs. Nacional; lanzan sillas en las tribunas

Sobre el final del primer tiempo, el juego entre Jaguares y Nacional fue detenido por incidentes en las tribunas del estadio Jaraguay. ¡Tuvo que intervenir la Policía!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Jaguares vs. Nacional.
Jaguares vs. Nacional.
Nacional.

Este domingo, lo que debía ser una fiesta en Montería por el duelo entre Jaguares y Atlético Nacional se vio interrumpido por desmanes de algunos hinchas en las tribunas del estadio Jaraguay. Como era de esperarse ante la gravedad de los hechos, el encuentro se detuvo.

"Partido detenido por incidentes en las tribunas", fue la información que entregó 'Win Sports' en su transmisión del juego válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026.

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A los 38 minutos, cuando Nacional ganaba 3-0, el juez central paró las acciones luego de ser alertado por lo que ocurría en las graderías. La periodista que estaba en la cancha fue dando detalles sobre lo ocurrido. "La situación está complicada, las autoridades no han podido controlar las cosas y hasta se están lanzando sillas acá en occidental", dijo en un primer momento.

En ese momento los jugadores estaban en cancha esperando que todo se calmara, sin embargo, esto no ocurrió y el hecho escaló, generando pánico en el escenario. "Los equipos se van a los vestuarios; algunos hinchas, entre ellos niños, mujeres y familias enteras, que estaban ubicados en occidental, y que no tenían nada que ver con los disturbios, los dejaron bajarse y entrar a la cancha para que no les pase nada", anexó la periodista.

De momento habrá que esperar qué decisión toman las autoridades y por consiguiente la Dimayor.

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