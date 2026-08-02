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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primeros videos de los disturbios en el estadio Jaraguay; Jaguares vs Nacional se detuvo

Primeros videos de los disturbios en el estadio Jaraguay; Jaguares vs Nacional se detuvo

Cuando transcurría el minuto 35, se presentaron desmanes en las tribunas y eso llevó a que tanto Jaguares como Nacional se tuvieran que ir a los camerinos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Videos de los desmanes en el estadio Jaraguay, durante Jaguares vs Nacional
Videos de los desmanes en el estadio Jaraguay, durante Jaguares vs Nacional
Twitter de Nacional / Captura de pantalla de video

En la continuación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026, el partido que abrió la jornada dominical se llevó a cabo en el estadio de Montería. Allí, Jaguares y Atlético Nacional se enfrentaron y, en lo deportivo, la visita impuso condiciones y marcó la diferencia. Y es que, en tan solo 32 minutos, ya iba ganando 0-3, con goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Sin embargo, dicha fiesta del conjunto antioqueño se vio opacada por unos incidentes que se presentaron en las tribunas. Cuando se jugaba el minuto 38', el árbitro detuvo el encuentro, luego de ser advertido de un tropel en la tribuna occidental. Según algunos reportes de la transmisión oficial, la situación se salió de control hasta el punto de que empezaron a lanzarse sillas.

Con el paso del tiempo, se tomaron nuevas decisiones. "Ambos equipos se van a los vestuarios; algunos hinchas, entre ellos niños, mujeres y familias enteras, que estaban ubicados en occidental, y que no tenían nada que ver con los disturbios, les permitieron ir y bajarse y entrar a la cancha para que no les pase nada", añadió la periodista que se encontraba en planta baja.

Fue así como, en la era de lo digital y la inmediatez, se conocieron los primeros videos de los hechos. A través de las redes sociales, revelaron qué aconteció en el estadio Jaraguay. En las publicaciones, se evidencian los enfrentamientos, las sillas volando y varias personas intentando escapar para no ser agredidos. Las autoridades hicieron hasta lo imposible por controlar todo.

Vea los primeros videos de los disturbios en Jaraguay, en Jaguares vs. Nacional

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