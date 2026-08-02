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Gol Caracol  / Tim Payne debutó en Olimpia con un golazo contra Rubio Ñu; vea el VIDEO

Tim Payne debutó en Olimpia con un golazo contra Rubio Ñu; vea el VIDEO

Olimpia goleó 5-0 a Olimpia en la Liga de Paraguay y el neozelandés Tim Payne debutó y marcó su primer gol en Sudamericana. ¡Qué tal esa pegada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Tim Payne, jugador neozelandés de Olimpia.
Tim Payne, jugador neozelandés de Olimpia.
Olimpia.

Este domingo, la Liga de Paraguay fue noticia por cuenta de Tim Payne, jugador neozelandés que se hizo viral en el Mundial 2026. El defensor fue fichado por Olimpia y debutó con un verdadero golazo contra Rubio Ñu.

Payne, quien había sido frente a Libertad y Nacional, ingresó a los 69 minutos por Raúl Cáceres.

Al 81', el oceánico, marcado con la camiseta número 4, recibió una pelota de Franco Alfonso y metió un derechazo que se coló en el arco rival.

Vea el gol de Tim Payne:

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