Ya hay fecha para uno de los partidos de la Selección Colombia, en próxima fecha FIFA

La Selección Colombia ya pasa la página de lo que fue el Mundial 2026 y, con la mira puesta en lo que será la consolidación del proyecto al mando de Néstor Lorenzo; le pone el ojo a la nueva fecha FIFA que se avecina.

Y es que el fútbol no da tiempo y, a solo días que haya finalizado el certamen orbital, en la Federación Colombiana de Fútbol ya tendrían definido, aunque sea uno, de los tres rivales que tendrían estimados enfrentar entre finales de septiembre e inicios de octubre.

Según informó Gibrán Araige, quien es periodista y reportero en TUDN; la Selección Colombia enfrentará a México el próximo 26 de septiembre, en Baltimore, Estados Unidos. Esto, por el primero de los cuatro encuentros que programó la ‘tri’.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨DEFINIDOS LOS RIVALES DEL TRI🚨



🇨🇴 🇵🇪 🇺🇸 🇨🇱



Está lista la Fecha FIFA de septiembre y octubre para México. Fechas, sedes y rivales:



🇨🇴 vs Colombia | 26 Sep | Baltimore

🇵🇪 vs Perú | 29 Sep | Red Bull Arena, NY

🇺🇸 vs Estados Unidos | 3 Oct | Phoenix

🇨🇱 vs Chile |… — Gibrán Araige (@GibranAraige) July 23, 2026

Los otros seleccionados a los que enfrentarán los mexicanos son Perú (29 de septiembre en el Red Bull Arena, NY), Estados Unidos (3 de octubre en Phoenix) y Chile (6 de octubre en Rose Bowl, Pasadena). No obstante, a falta de la confirmación oficial, Colombia jugaría frente al combinado ‘manito’ en la siguiente ventana FIFA.



¿Cuáles podrían ser los otros rivales de la Selección Colombia en la fecha FIFA?

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Aunque normalmente se acostumbra a que sean dos duelos de fogueo por cada fecha FIFA; en esta ventana, debido al extenso tiempo que habrá para juntar a los futbolistas en sus seleccionados nacionales, se pueden llegar a disputar de tres a cuatro compromisos preparatorios.

A diferencia de México, la información que se maneja en Selección Colombia es que podrían ser tres encuentros no más y, con el cuadro ‘manito’ como primer rival ya confirmado; desde la Federación Colombiana de Fútbol estarían barajando para ver cuáles puedes ser los otros dos equipos a enfrentar.

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Así como lo informó el periodista Jaime Dinas, los equipos a enfrentar se buscarían en territorio centroamericano: “Como la fecha FIFA se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, la Selección Colombia podría jugar tres (3) partidos: el 2do el 29 septiembre y cerraría con el 3ro a jugarse el 5 o 6 de octubre; los rivales serían México, Canadá y Perú”.