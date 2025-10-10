Yerson Mosquera: "Contra México es un reto muy importante; lo afrontaremos con responsabilidad"

Con la mira puesta en lo que será el duelo de este sábado 11 de octubre frente a México, la Selección Colombia abrió un espacio para los medios de comunicación, antes de que ruede la pelota en territorio norteamericano; esto, para analizar lo que será el encuentro de fogueo y lo que han sido estos días de concentración.

Uno de los que salió a hablar, fue el defensor central Yerson Mosquera, quien se refirió al enfrentamiento contra los aztecas y la exigencia que existe en este duelo, pese a ser de fogueo únicamente.

“Estamos con la convicción de que vamos a hacer un juego increíble contra México, que va a ser todo muy positivo y ahora hay que prepararnos para lo que se viene”, indicó de entrada el futbolista del Wolverhampton, quien es uno de los frecuentes convocados por Néstor Lorenzo para el combinado ‘tricolor’.

La Selección Colombia regresa a un Mundial, en 2026, tras haber estado ausente en Qatar 2022 AFP

Sumado a eso, Yerson analizó la actualidad de ambas selecciones, dejando claro que, con la mira puesta en la Copa del Mundo del próximo año, será importante asumir el enfrentamiento con toda la responsabilidad del mundo.



“Somos dos selecciones que vamos a participar en el Mundial; es un partido y un reto muy importante para nosotros, lo vamos a afrontar con la mayor responsabilidad del mundo y a disfrutarlo también”, agregó Mosquera ante los medios de comunicación presentes en la atención de prensa.

Por último, y no menos importante, Yerson se refirió a la convocatoria de Kevin Serna, quien llegó por primera vez al cuadro ‘tricolor’ y será una de las posibles opciones de Lorenzo para jugar contra los mexicanos.

“Kevin Serna es un muchacho bastante bien, que con sus características, como todos los han podido ver, viene a aportar mucho. Aquí lo hemos acogido de la mejor manera, tratamos que cada que llegue un jugador que no ha tenido tanta oportunidad de venir, se siente bien, se siente cómodo y lo hará cuando tenga su oportunidad”, citó el futbolista de Wolves.

¿A qué hora y por dónde ver a la Selección Colombia vs. México?

El cuadro 'cafetero' se verá las caras contra los mexicanos este sábado 11 de octubre, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), en un duelo de fogueo, pensando en lo que será la Copa del Mundo de 2026.

Este compromiso tendrá la transmisión exclusiva de Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial de la 'tricolor' desde tiempos inmemorables. También, llevaremos toda la previa y las reacciones posteriores al juego.