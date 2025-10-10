“¿Envejeció?”: asombro y polémica por nueva apariencia de Jhon Jader Durán en Fenerbahce

Jhon Jáder Durán volvió a hacer trabajos con balón en el Fenerbahce de Turquía después de un mes y medio de inactividad en terreno, pues estuvo de baja desde el pasado 27 de agosto de 2025, cuando su equipo quedó eliminado en la última fase previa de la Champions League frente al Benfica de Portugal.

El antioqueño, del que poco se sabía debido a que su club nunca emitió comunicados oficiales, hizo ejercicios individuales y conforme pasen los días se podría ir integrando al resto del plantel, ya que está previsto que esté en condiciones de volver a la competencia a finales de octubre en partido que ya estaría definido para él: 27 de octubre de visitante contra Gaziantep..

Sin embargo, de su jornada de movimientos con pelota solo se conoció un par de fotografías que compartió su escuadra en redes sociales, en las que le ve muy distinto a como solía verse.

De hecho, su ‘look’ no pasó desapercibido y generó varias opiniones y comentarios por aquellos a los que les cuesta creer que se trata del mismo jugador que meses atrás brillaba como goleador.



Asombro por nueva apariencia de Jhon Jader Durán en Fenerbhce

El paisa de 21 años de edad apareció en medio de un trote luciendo bigote y barba, características que en el pasado no acostumbraba a tener, lo que causó revuelo en redes sociales.



Jhon Jáder Durán, de regreso al campo de prácticas. Foto: Fenerbahce.

En ese sentido, ‘Al Nazar Zone’, medio especializado en información del Al Nassr de Arabia Saudita, anterior equipo del atacante ‘cafetero’, no escondió su sorpresa y puso frente a frente la imagen actual de Durán con una de meses atrás, cuando actuaba en suelo saudí, y apuntó:

“Parece que Jhon Durán ha envejecido unos cuantos años en sólo un par de meses”.

Man, it feels like Jhon Duran’s aged a few years in just a couple of months. pic.twitter.com/VcHGi9aLjT — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 9, 2025

La apreciación abrió el debate con opiniones como las siguientes: “¿Qué te pasó al hermano?… Por comer, dormir y repetir… Realmente pensé que estaría en buenas manos con Mourinho, pero las cosas no se ven bien para él en este momento… Es la barba, la barba… Déjenlo en paz”.

Lo cierto es que el colombiano se pone a punto para regresar a sus días de gloria, en las que era un goleador implacable que brillaba por sus actuaciones en la cancha y no por su comportamiento afuera de ella.