“En Selección Colombia Sub-20 pensamos es en ganar, la mentalidad es esa"; listos para España

A horas del juego de cuartos de final de Colombia vs España en el Mundial Sub-20, el mediocampista José Cavadía habló con la prensa y enfatizó que quieren ir por el título.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2025
José Cavadía
José Cavadía en la Selección Colombia Sub-20 - Foto:
FCF

