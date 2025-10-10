“En Selección Colombia Sub-20 pensamos es en ganar, la mentalidad es esa"; listos para España

La Selección Colombia tendrá una dura prueba este sábado en cuartos de final del Mundial Sub-20 cuando se enfrente a España, pero en la interna del equipo dirigido por César Torres solo piensan en ganar y seguir con el objetivo del título, así lo planteó José Cavadía en rueda de prensa este viernes.

"Iremos a buscar el partido donde sea, tenemos en la cabeza es ganar, la mentalidad, ese esa, este equipo quiere ir paso a paso siempre", fueron las palabras del habilidoso mediocampista del registro del América de Cali, quien además confía en él y sus compañeros para vencer al combinado europeo. "Ya lo hablaremos con los profes, ellos tendrán su análisis y nos darán las indicaciones, creo que el día de mañana se verá como iremos a recuperar, este equipo es agresivo al recuperar. Nosotros saldremos a proponer".



Acá más declaraciones de José Cavadía, de Selección Colombia Sub-20:

*España, el equipo a vencer

"Creemos que será un rival que saldrá a proponer, pero Colombia también sale a buscar resultados y partido"

*Talca, la fortaleza de Colombia

"Claro, lo hablamos como grupo, era algo importante, un trayecto de viaje de 3 a 4 horas afectaba el desgaste del grupo y es importante mantener la localía acá en Talca. Era muy importante, nos estábamos jugando una final, todo el grupo estaba mentalizado del partido que se jugaba, dar ese golpe de autoridad que hablamos era importante, lo celebramos porque creo que lo merecíamos, lo salimos a buscar desde el primer minuto y lo conseguimos al final".

*El clima en Chile

"Nosotros como deportistas nos tenemos que adaptar a ese tipo de situaciones, nos hemos preparado, el sol, la lluvia, por las ciudades en las que estamos en Colombia. En los alargues el profe tendrá los cambios necesarios, en caso de que se dé la oportunidad. En los penales tenemos a Jordan que es un gran arquero".



La Selección Colombia Sub-20 intentará conseguir un boleto a semifinales Foto: AFP

*Neyser Villarreal, el goleador

"Todos nos alegramos por él, como país sabemos que se lo merece, lo ha buscado, es una persona increíble, se merece los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera, nos alegra el momento, los dos goles y confiados que los seguirá buscando

*Los saludos para su gente

"Saludos a toda mi familia en Santa Marta, a mis amigos, a la escuela donde salí y que siempre que están presente. Yo salí del Polideportivo, escuela de Santa Marta Fútbol Club, barrio el Cundi".

*¿Cavadía titular?

"No sé, eso se lo dejo al profe, las ganas están, pero en mi cabeza está aportar, uno, dos minutos, siempre lo daré de buena forma".