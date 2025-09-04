"Yo siempre quiero imitar a Dayro Moreno, me parece bonito y más ahora en la Selección Colombia"

Edinael Moreno es el papá más orgullo del país. Es el progenitor del goleador y figura del Once Caldas, Dayro Moreno, quien hace parte del plantel de la Selección Colombia que buscará su cupo al Mundial 2026. Éste se muestra muy optimista con su hijo, hasta se animó a decir que marca dos goles.

La 'amarilla' recibe a Bolivia en el estadio Metropolitano, este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde y lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal. El padre de Dayro Mauricio evocó algunos momentos familiares. Siempre que va a Chicoral se siente esa algarabía y alegría.

Dayro Moreno, en un entrenamiento con la selección Colombia Foto: @dayrogol17

"Él llega y uno le siente esa alegría cuando llega a estar con nosotros, los papás, con sus amigos de infancia, los amigos del fútbol", dijo en primera instancia don Edinael Moreno en charla con 'Noticias Caracol'. Y continuación no dudó en afirmar que él es la alegría de la casa, al ser el único hijo varón.

Creyó en su talento

Dayro salió de su pueblo natal muy pequeño con el objetivo de convertirse en futbolista profesional. Su papá lo apoyó y creyó en su talento con el balón.

"Sí, directo a Manizales, claro. A él se lo llevaron con opción de compra y a los cuatro meses ya lo compraron. Ese fue un proceso rápido", sostuvo.

El atacante del Once Caldas siempre se ha caracterizado por sus 'looks' dentro y fuera de las canchas, las gafas son uno de sus accesorios predilectos. El señor Edinael lo imita en este aspecto.

"Sí, siempre uno trata como de imitar a los hijos y a mí me pareció bonito, voy a ponerme hoy las gafas. Él usa tantas gafas y más de la selección, es el momento oportuno para exhibirlas", precisó.

Por su parte, uno de sus vecinos en Chicoral, que de paso fue el creador de un mural que ilumina la cuadra, precisó que lo pintó como "un mensaje que le damos diciéndole gracias por esos buenos momentos, por la alegría que la da a su pueblo, por ese reconocimiento que le da a nuestro pueblo a nivel mundial".

Mientras que su prima, Viviana Cabezas Moreno, no sólo comparte sangre con el máximo goleador colombiano; también lo lleva tatuado en su piel. "Es nuestro orgullo, a parte de que lo llevo en la sangre, lo llevo en la piel".