La titular de la Selección Colombia frente a Bolivia; ¿cuál es la duda de Lorenzo?

Faltan pocas horas para que ruede el balón en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla para lo que será el compromiso entre la Selección Colombia y Bolivia, importante para la 'tricolor' para clasificar al Mundial 2026. Se ha especulado mucho sobre cuál será la posible alineación titular que implementará Néstor Lorenzo, director técnico de la 'tricolor', frente a la 'verde' y así fue como Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, entregó una nómina.

Según indicó Hernández Bonnet sólo habría un incógnita para Néstor Lorenzo y es quién será el '9' frente a los bolivianos, posición en la que hay dos opciones: Jhon Córdoba, habitual en el frente de ataque, y Luis Javier Suárez de gran presente en el fútbol de Portugal con el Sporting Lisboa.

Esto con respecto a la última práctica que realizó el combinado 'cafetero' el miércoles anterior en tierras 'curramberas'.

Hay que precisar que Lorenzo no podrá contar con Daniel Muñoz, fijo en la lateral derecha, y tampoco con Kevin Castaño, una de las alternativas en la primera línea de volantes. Ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

Colombia recibe a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

La posible formación de la Selección Colombia vs. Bolivia HOY:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez.

Director técnico: Néstor Lorenzo.



¿En dónde ver EN VIVO por TV Colombia vs. Bolivia?

Este compromiso por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas lo podrá ver EN VIVO HOY por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) , a partir de las 5:30 de la tarde que será la previa. El balón rodará en el estadio Metropolitano a las 6:30 p.m.



Opiniones de los protagonistas

"Bolivia es muy ordenado y no creo que se vayan a meter atrás, por lo que creo que este es un partido para abrir caminos y tenemos la responsabilidad porque se juega en nuestra cancha", indicó el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en una rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.