Eliminatorias Sudamericanas; así son las cuentas para clasificar, con Colombia muy pendiente

La penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 pone en juego este jueves las tres últimas plazas directas y un cupo para jugar una repesca, objetivos que persiguen 6 selecciones, pues de las 10 Chile quedó eliminada, y Argentina, Ecuador y Brasil ya se clasificaron.

Las selecciones de Uruguay y Paraguay, cuarta y quinta con los mismos 24 puntos, y la de Colombia, sexta con 22 salen este jueves con las mejores opciones de sellar su visado, si ganan sus compromisos.

Pero a las de Venezuela, séptima con 18 puntos; Bolivia, octava con 17 y Perú, penúltima con 12, les resta como mínimo el sueño de ganar todo lo que les resta para luchar por el puesto de la repesca.

Hasta la decisomosexta o antepenúltima fecha de las eliminatorias, que se jugó el 10 de junio pasado, se marcaron 159 goles para una media por partido de 1,99.



Colombia-Bolivia: Por el pase directo y la repesca

Dayro Moreno, que el próximo mes cumplirá 40 años, es la principal novedad de la convocatoria de Colombia para el partido ante Bolivia de este jueves en Barranquilla, donde la Cafetera buscará un triunfo para clasificarse al Mundial 2026.

El experimentado atacante del Once Caldas y máximo goleador de la Copa Sudamericana con 8 tantos llega a reforzar el andamiaje del equipo del argentino Néstor Lorenzo, que contará también con Luis Díaz, del Bayern Múnich, que con 7 anotaciones es el artillero de las eliminatorias sudamericanas.

La Verde, de Oscar Villegas, se juega sus últimas cartas para la repesca y confía en el aporte de Miguel Terceros, que lleva anotados los mismos 6 goles que Lionel Messi y uno menos que Díaz.

Colombia es sexta con 22 puntos y se las verá en la última jornada con Venezuela de visitante, mientras que Bolivia es octava con 17, uno menos que la Vinotinto que actualmente está en zona de repesca, y recibirá cinco días después a Brasil en El Alto.

Colombia y Bolivia en el partido que se jugó en territorio boliviano Foto: AFP

Paraguay-Ecuador: algo grande puede pasar en Asunción

Veinticuatro puntos contra 25. La cita de la quinta selección contra la segunda de las eliminatorias. El sueño mundialista a solo un triunfo para poner fin a una ausencia de 16 años contra la satisfacción de una misión ya cumplida.

Así se resumen los parámetros de la cita en el estadio Defensores del Chaco entre las selecciones de Paraguay y Ecuador, distanciadas en la clasificación por un solo punto, aunque la Tri selló su visado al Mundial de 2026 en la jornada anterior y la Albirroja espera hacerlo este jueves.

Las historias de los argentinos Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece nacieron con el signo del éxito en Paraguay y Ecuador el mismo 5 de septiembre de 2024. Un año después, Alfaro atesora 6 triunfos, 4 empates y una derrota y Beccacece 4 triunfos, 5 empates y una caída. Ambos entrenadores, cuyas familias son vecinas en Buenos Aires, ya se encontraron en las eliminatorias con un empate sin goles en Quito. Este jueves el local urge 'ganar o ganar'.

Si Paraguay vence a Ecuador y pierde Venezuela, séptima clasificada con 18, entonces los pupilos de Alfaro tendrán cupo asegurado en el Mundial, una experiencia que Paraguay vivió por última vez en Sudáfrica 2010.

La selección de Paraguay, entrenando para el partido frente a Ecuador Foto: AFP

Brasil quiere más y Chile hace borrón y cuenta nueva

A 10 puntos de la cima que ocupa Argentina, su más enconado rival en el fútbol, la Canarinha, llega a la penúltima jornada con la misión de enderezar sobre el final una campaña irregular que dejó sin empleo a los entrenadores Fernando Diniz y Dorival Júnior y precipitó la llegada del italiano Carlo Ancelotti.

El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, será el teatro de los acontecimientos entre Brasil que ocupa el tercer puesto con los mismos 25 puntos de Ecuador, frente a la colista Chile, ya eliminada con 10.

La salida de Ricardo Gareca el 10 de junio, tras caer ante la selección de Bolivia por 2-0 en el Alto, trajo nuevos vientos a la Roja con la designación de Nicolás Córdova, exfutbolista nacionalizado italiano quien en su primera convocatoria declaró el fin de la 'Generación Dorada', que tuvo apellidos ilustres como Vidal, Medel, Sánchez, Bravo, Aránguiz, Isla y compañía.

Por contra, el entrenador provisional agradó a los defensores de la renovación con el llamado a jóvenes de buen presente, como el de Lucas Assadi en la Universidad de Chile y el regreso de hombres que llegaron a ilusionar como Ben Brereton.

Brasil y Chile en el partido jugado en territorio 'austral' Foto: AFP

Argentina, juez de las aspiraciones de Venezuela

Argentina, ya con el boleto para el próximo Mundial, líder con 35 puntos y ganadora absoluta de estas eliminatorias, tiene una motivación especial para ganar en casa a Venezuela: dar una despedida de lujo a Lionel Messi, quien anunció que jugará por última vez con la Albiceleste en el país.

De tal manera, lo que pretende este jueves es que el estadio Monumental de Buenos Aires albergue una fiesta inolvidable en la que brille sobre todo Messi. La clasificación anticipada les da a los dirigidos por Lionel Scaloni la posibilidad de jugar un fútbol de alto vuelo sin presiones ni urgencias mediáticas.

Por el contrario, Venezuela, que siempre había llegado a estas instancias eliminada, visita al campeón del mundo urgida de un resultado que le permita mantener la ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial absoluto.

Séptima con 18 puntos, la Vinotinto ocupa el puesto que le da la opción de jugar la repesca, pero sabe que si consigue vencer a la Argentina de Messi y además la suerte está a su favor con otros resultados, podría en la última jornada conseguir el cupo de manera directa con una victoria ante Colombia.

Lionel Messi, que jugará su ultimo partido de eliminatorias en Argentina - Foto: AFP

Uruguay busca sellar visado y Perú un milagro

La selección de Uruguay, cuarta con 24 puntos (los mismos que la quinta Paraguay), pretende sellar su pasaporte a la cita norteamericana de 2026 a costa de Perú, que con doce unidades se aferra a una muy remota opción de repechaje.

La Celeste, orientada por el argentino Marcelo Bielsa, llega a la penúltima fecha con novedades en la lista de convocados, como la del juvenil de 21 años Kevin Amaro, lateral derecho del Liverpool montevideano, o la del lateral izquierdo del San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria.

Los peruanos de Óscar Ibáñez, que dependen de ganar tanto a Uruguay el jueves en Montevideo como a Paraguay el día 9 en Lima para, con una combinación de resultados, tener opciones de acceder a la repesca, tienen como principal noticia el regreso a la formación del centrocampista Yoshimar Yotún.

Una de las malas noticias para Ibáñez es que no podrá contra con el volante de creación Renato Tapia, reciente incorporación del Al Wasl emiratí, por acumulación de tarjetas amarillas.

Uruguay y Perú en el encuentro de ida en las eliminatorias al mundial 2026 Foto: AFP