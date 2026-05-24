Suspenso por la convocatoria de Selección Colombia para el Mundial 2026; hay nuevo anuncio

La Selección Colombia ultima detalles de cara al Mundial 2026. Conforme se terminaban las ligas, algunos jugadores que integran la prelista se ponían bajo las órdenes del técnico, Néstor Lorenzo. Dicho encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, donde lograron adelantar trabajos. James Rodríguez, Deiver Machado, Dávinson Sánchez, Juan Camilo Portilla, Álvaro Montero, Richard Ríos, Camilo Vargas y Gustavo Puerta fueron unos de los futbolistas que arribaron al país 'cafetero'.

Sin embargo, la expectativa ha girado en torno al anuncio oficial de la lista definitiva para la Copa del Mundo. Recordemos que de los 55 anunciados, solo 26 serán los elegidos. Al respecto, en la emisión del viernes 22 de mayo del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista, Juan José Buscalia, dio una información relevante, animándose a dar las posibles fechas en las que se iba a revelar la convocatoria del combinado patrio para la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

"Entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo, Néstor Lorenzo estaría dando la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, me dicen a mí", dijo el comunicador argentino en el mencionado programada. Y es que ya son varios los equipos que han destapado sus cartas, como Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Brasil, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Japón, Túnez, Suecia, Bélgica, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Francia, Senegal, Noruega, Austria, Portugal, Inglaterra, Congo y Croacia.

Justamente, este domingo 24 de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado realizando una citación que no pasó desapercibida y llamó la atención. "En el marco de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. El evento tendrá lugar el próximo lunes 25 de mayo a las 11:00 a.m.", publicaron en su página web y redes sociales oficiales.



Hasta el momento, se desconoce con exactitud, si la citación es para dar a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Sin embargo, las fechas que se han conocido y la información que se maneja coincide con un posible anuncio de la misma. Habrá que aguardar, pero la noticia la encontrarán en Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), con los mínimos detalles de lo que diga el entrenador de la 'tricolor'.