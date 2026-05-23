Portugal será más que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026; Bruno Fernandes también vuela

El centrocampista portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, fue elegido el mejor futbolista de la temporada en la Premier League.

Fernandes ha igualado el récord de más asistencias en una sola temporada de la Premier League, con 20, que hasta ahora tenían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El jugador de 31 años también ha marcado ocho goles en liga con el United esta campaña, ayudando al equipo de Michael Carrick, tercero en la clasificación, a asegurar su plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Fernandes es el primer jugador del United en ganar el premio desde Nemanja Vidic en la temporada 2010-11.



El estelar jugador estará como una de las figuras de la Selección Portugal que jugará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los lusos están en el grupo de Uzbekistán, RD Congo y Colombia, con la que se enfrentará el 27 de junio próximo en la ciudad de Miami.

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Se llevó el galardón por delante de David Raya, Gabriel Magalhaes y Declan Rice, del Arsenal; Erling Haaland y Antoine Semenyo, del Manchester City; Igor Thiago, del Brentford; y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest.

Capitán del United, Fernandes ya había ganado esta temporada el premio al Futbolista del Año que concede la Asociación de Periodistas de Fútbol.

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El defensa del Manchester City Nico O'Reilly ganó el premio a mejor jugador joven de la temporada de la Premier League.

O'Reilly se consolidó como titular en el lateral izquierdo del City esta temporada y también actuó en el centro del campo, donde marcó cinco goles y repartió tres asistencias.

El jugador de 21 años anotó los dos tantos en la victoria del City sobre el Arsenal en la final de la Copa de la Liga en marzo y también fue titular en el triunfo en la final de la FA Cup contra el Chelsea.

Rayan Cherki, del City; Mateus Fernandes, del West Ham; Lewis Hall, del Newcastle; Michael Kayode, del Brentford; Kobbie Mainoo, del United; y Alex Scott y Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, fueron los otros nominados a este premio.