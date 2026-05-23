Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Portugal será más que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026; Bruno Fernandes también vuela

Portugal será más que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026; Bruno Fernandes también vuela

Bruno Fernandes recibió en las últimas horas una distinción que lo hace llegar más motivado que nunca a la Selección Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
Comparta en:
Bruno Fernandes

El centrocampista portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, fue elegido el mejor futbolista de la temporada en la Premier League.

Fernandes ha igualado el récord de más asistencias en una sola temporada de la Premier League, con 20, que hasta ahora tenían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

Imagen de referencia del escudo oficial del Real Madrid, de La Liga de España
Gol Caracol

A Florentino Pérez le salió contrincante en la presidencia del Real Madrid; rival va de frente

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, no continuará en el club inglés
Gol Caracol

"Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo que existe en estos momentos”

El jugador de 31 años también ha marcado ocho goles en liga con el United esta campaña, ayudando al equipo de Michael Carrick, tercero en la clasificación, a asegurar su plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Fernandes es el primer jugador del United en ganar el premio desde Nemanja Vidic en la temporada 2010-11.

El estelar jugador estará como una de las figuras de la Selección Portugal que jugará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los lusos están en el grupo de Uzbekistán, RD Congo y Colombia, con la que se enfrentará el 27 de junio próximo en la ciudad de Miami.

Publicidad

Se llevó el galardón por delante de David Raya, Gabriel Magalhaes y Declan Rice, del Arsenal; Erling Haaland y Antoine Semenyo, del Manchester City; Igor Thiago, del Brentford; y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest.

Capitán del United, Fernandes ya había ganado esta temporada el premio al Futbolista del Año que concede la Asociación de Periodistas de Fútbol.

Publicidad

El defensa del Manchester City Nico O'Reilly ganó el premio a mejor jugador joven de la temporada de la Premier League.

O'Reilly se consolidó como titular en el lateral izquierdo del City esta temporada y también actuó en el centro del campo, donde marcó cinco goles y repartió tres asistencias.

El jugador de 21 años anotó los dos tantos en la victoria del City sobre el Arsenal en la final de la Copa de la Liga en marzo y también fue titular en el triunfo en la final de la FA Cup contra el Chelsea.

Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo.
Colombianos en el exterior

"A Jhon Jáder Durán lo miden es por la plata, tristemente; pero hay que medirlo por lo humano"

James Rodríguez Minnesota United
Colombianos en el exterior

Para James Rodríguez no todo fue color de rosa; "lloré muchas noches, después de llamar a mi mamá"

Rayan Cherki, del City; Mateus Fernandes, del West Ham; Lewis Hall, del Newcastle; Michael Kayode, del Brentford; Kobbie Mainoo, del United; y Alex Scott y Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, fueron los otros nominados a este premio.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad